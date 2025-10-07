Cearense é vice-campeão da WorldSkills Brasil 2025

Eduardo Roberto Pereira, de 20 anos, conquistou o segundo lugar / Crédito: Divulgação / Senai

Natural de Barbalha, região do Cariri, Eduardo Roberto Pereira, de 20 anos, conquistou o segundo lugar em Soluções em Software para Negócios da WorldSkills Brasil 2025, a etapa nacional da maior competição de habilidades profissionais do mundo.

O jovem estava representando o Senai Ceará, na unidade de Juazeiro do Norte. O título foi conquistado em Brasília, onde foi realizada a fase final da disputa. Para ele, o sentimento é muito gratificante e essa conquista é coletiva de todos os que estão envolvidos no processo da WorldSkills.



“O Ceará já é conhecido como uma potência acadêmica, com as maiores aprovações no ITA e em outros concursos públicos. Vejo que a WorldSkills pode ajudar a transformar o Ceará numa potência profissional”, afirma.

Eduardo teve poucos meses de treino. Ele entrou no mundo da Aprendizagem Industrial logo após concluir o Ensino Médio, em 2023. Em seguida, foi cursar Engenharia Civil na Universidade Federal do Cariri (UFCA), mas a dedicação à WorldSkills o fez trancar a faculdade para focar na competição.

Durante a educação básica, Eduardo conquistou medalhas em várias olimpíadas brasileiras, como a Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

“A gente está formando um profissional de nível internacional que a competição pede. O Nordeste, o Ceará e o Cariri cearense têm profissionais para representar o Brasil com a garra que o país precisa”, enxerga Alisson Almeida Queiroz, docente treinador em Soluções em Software para Negócios.



O que é a WorldSkills?

A WorldSkills é uma competição internacional de educação profissional que ocorre a cada dois anos, promovida pela International Vocation Training Organization (IVTO). O evento reúne jovens profissionais de mais de 80 países para competir em diversas áreas, como tecnologia, logística e alimentação. Os participantes são selecionados por seus países e competem em desafios reais, recebendo medalhas de ouro, prata e bronze, além de certificados de excelência.

Na WorldSkills, Eduardo dividiu o pódio com os competidores de São Paulo (ouro) e Paraná (bronze), dois dos estados com maior número de medalhas na competição. “A trajetória do Eduardo é o retrato do quanto os jovens do Ceará e do Cariri, especificamente, são competentes”, comenta o gerente do SENAI Cariri, Maurício Barreira.

