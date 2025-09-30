Cariri: Museus Orgânicos celebram saberes e mestres da cultura

A região do Cariri abriga 17 dos 24 museus orgânicos do Estado, criados pelo Sesc Ceará em parceria com a Fundação Casa Grande. Espaços vivos preservam a memória de mestres da cultura popular

Na região do Cariri, no extremo sul do Ceará, tradição, espiritualidade e saberes populares convivem de forma intensa, moldando a identidade local. É nesse ambiente fértil que se desenvolvem os chamados Museus Orgânicos, fruto da atuação conjunta do Sesc Ceará e da Fundação Casa Grande, em Nova Olinda.

Atualmente, o Ceará tem 24 Museus Orgânicos. São 17 apenas no Cariri. As cidades contempladas são Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda, Porteiras, Potengi e Santana do Cariri. Personagens importantes para a cultura nordestina, como Espedito Seleiro, são homenageados pelo projeto.