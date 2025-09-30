Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cariri: Museus Orgânicos celebram saberes e mestres da cultura

A região do Cariri abriga 17 dos 24 museus orgânicos do Estado, criados pelo Sesc Ceará em parceria com a Fundação Casa Grande. Espaços vivos preservam a memória de mestres da cultura popular
Na região do Cariri, no extremo sul do Ceará, tradição, espiritualidade e saberes populares convivem de forma intensa, moldando a identidade local. É nesse ambiente fértil que se desenvolvem os chamados Museus Orgânicos, fruto da atuação conjunta do Sesc Ceará e da Fundação Casa Grande, em Nova Olinda.

Atualmente, o Ceará tem 24 Museus Orgânicos. São 17 apenas no Cariri. As cidades contempladas são Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda, Porteiras, Potengi e Santana do Cariri. Personagens importantes para a cultura nordestina, como Espedito Seleiro, são homenageados pelo projeto.

Nesta semana, a rádio O POVO CBN Cariri produziu uma série de reportagens intitulada “Diante dos olhos: os museus vivos do Cariri”. Assinada pelo jornalista Guilherme Carvalho, a série abordou em cinco episódios a história de cada museu presente na região.

O primeiro episódio contou o início do projeto, sob direção do pesquisador Alemberg Quindins. Os episódios restantes destacaram museus liderados por mulheres, mestres do reisado e artesãos. Além disto, a reportagem destacou como a iniciativa fortalece a candidatura da Chapada do Araripe à patrimônio mundial da Unesco.

Confira algumas fotos dos Museus Orgânicos do Cariri:

Museu do Mestre Nena fica no bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte
Museu do Mestre Nena fica no bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte
Museu do Mestre Nena fica no bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte.
Museu do Mestre Nena fica no bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte.
Museu Casa do Mestre Aldenir, inaugurado em 2024, reconhece legado dos reisados do Cariri
Museu Casa do Mestre Aldenir, inaugurado em 2024, reconhece legado dos reisados do Cariri
Museu Casa do Mestre Aldenir, inaugurado em 2024, reconhece legado dos reisados do Cariri
Museu Casa do Mestre Aldenir, inaugurado em 2024, reconhece legado dos reisados do Cariri
Museu Casa do Mestre Aldenir, inaugurado em 2024, reconhece legado dos reisados do Cariri
Museu Orgânico Casa da Mestra Zulene Galdino foi inaugurado em 2019, em Crato
Museu Orgânico Casa de Doces João Martins foi inaugurado em 2023, em Juazeiro do Norte
Museu Orgânico Casa de Doces João Martins foi inaugurado em 2023, em Juazeiro do Norte
Museu Orgânico Casa de Doces João Martins foi inaugurado em 2023, em Juazeiro do Norte
Museu Orgânico Casa de Doces João Martins foi inaugurado em 2023, em Juazeiro do Norte
Museu Orgânico Casa de Doces João Martins foi inaugurado em 2023, em Juazeiro do Norte
Museu Orgânico Casa de Doces João Martins foi inaugurado em 2023, em Juazeiro do Norte
Museu Orgânico Oficina do Mestre Françuli foi inaugurado em 2018.
Museu Orgânico Oficina do Mestre Françuili foi inaugurado em 2018.
Museu Orgânico Oficina do Mestre Françuili foi inaugurado em 2018.
Museu Casa do Mestre Aldenir, inaugurado em 2024, reconhece legado dos reisados do Cariri
Museu Orgânico Oficina do Mestre Françuili foi inaugurado em 2018.
