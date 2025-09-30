Cariri: Museus Orgânicos celebram saberes e mestres da cultura

Na região do Cariri, no extremo sul do Ceará, tradição, espiritualidade e saberes populares convivem de forma intensa, moldando a identidade local. É nesse ambiente fértil que se desenvolvem os chamados Museus Orgânicos, fruto da atuação conjunta do Sesc Ceará e da Fundação Casa Grande, em Nova Olinda.
Atualmente, o Ceará tem 24 Museus Orgânicos. São 17 apenas no Cariri. As cidades contempladas são Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda, Porteiras, Potengi e Santana do Cariri. Personagens importantes para a cultura nordestina, como Espedito Seleiro, são homenageados pelo projeto.
Nesta semana, a rádio O POVO CBN Cariri produziu uma série de reportagens intitulada “Diante dos olhos: os museus vivos do Cariri”. Assinada pelo jornalista Guilherme Carvalho, a série abordou em cinco episódios a história de cada museu presente na região.
O primeiro episódio contou o início do projeto, sob direção do pesquisador Alemberg Quindins. Os episódios restantes destacaram museus liderados por mulheres, mestres do reisado e artesãos. Além disto, a reportagem destacou como a iniciativa fortalece a candidatura da Chapada do Araripe à patrimônio mundial da Unesco.
Confira algumas fotos dos Museus Orgânicos do Cariri:
Museu do Mestre Nena fica no bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu do Mestre Nena fica no bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu do Mestre Nena fica no bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte. Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu do Mestre Nena fica no bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte. Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Casa do Mestre Aldenir, inaugurado em 2024, reconhece legado dos reisados do Cariri Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Casa do Mestre Aldenir, inaugurado em 2024, reconhece legado dos reisados do Cariri Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Casa do Mestre Aldenir, inaugurado em 2024, reconhece legado dos reisados do Cariri Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Casa do Mestre Aldenir, inaugurado em 2024, reconhece legado dos reisados do Cariri Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Casa do Mestre Aldenir, inaugurado em 2024, reconhece legado dos reisados do Cariri Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Orgânico Casa da Mestra Zulene Galdino foi inaugurado em 2019, em Crato Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Orgânico Casa de Doces João Martins foi inaugurado em 2023, em Juazeiro do Norte Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Orgânico Casa de Doces João Martins foi inaugurado em 2023, em Juazeiro do Norte Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Orgânico Casa de Doces João Martins foi inaugurado em 2023, em Juazeiro do Norte Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Orgânico Casa de Doces João Martins foi inaugurado em 2023, em Juazeiro do Norte Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Orgânico Casa de Doces João Martins foi inaugurado em 2023, em Juazeiro do Norte Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Orgânico Casa de Doces João Martins foi inaugurado em 2023, em Juazeiro do Norte Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Orgânico Oficina do Mestre Françuli foi inaugurado em 2018. Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Orgânico Oficina do Mestre Françuili foi inaugurado em 2018. Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Orgânico Oficina do Mestre Françuili foi inaugurado em 2018. Crédito: Beatriz Silva / O POVO
Museu Casa do Mestre Aldenir, inaugurado em 2024, reconhece legado dos reisados do Cariri Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO
Museu Orgânico Oficina do Mestre Françuili foi inaugurado em 2018. Crédito: Beatriz Silva / Especial O POVO