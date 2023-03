Elmano de Freitas lamenta morte da presidente da Câmara de Juazeiro

O governador do Ceará prestou solidariedade às famílias e ressaltou que o caso está sendo investigado

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) usou as redes sociais para lamentar a morte da presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny Brena. A parlamentar e o namorado Rickson Pinto foram achados mortos na manhã desta sexta-feira, 3, na residência onde moravam. O petista prestou solidariedade às famílias e ressaltou que o caso está sendo investigado.

"Lamento profundamente o falecimento da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e de seu namorado, Rickson Pinto. A causa das mortes está sendo investigada. Que Deus conforte as famílias e os amigos neste momento de imensa dor", escreveu Elmano.

Sobre o assunto Lula indica ex-diretor-geral da PF Luiz Fernando Corrêa para a Abin

Brasil participa de celebração em navio do Irã no Rio

CPI dos Atos Antidemocráticos: Defesa pede salvo-conduto para Torres não depor

Lista não é critério para PGR e Zanin tem mérito para STF, diz petista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





Tags