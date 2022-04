Jericoacoara tem fortes chuvas no fim de semana; imagens repercutem nas redes sociais

Tranquilidade durante o dia, com águas cristalinas e redes dentro do mar, agito à noite, com diversos bares e restaurantes. Considerada uma das praias mais bonitas do Brasil, Jericoacoara, no Litoral Norte, tem fluxo intenso de turistas que buscam tanto a calmaria quanto a diversão do local.

Quem esteve na Vila neste feriadão, porém, encontrou um cenário diferente, com fortes chuvas dificultando curtir a praia ou as festas da região. Nas redes sociais, vídeos mostrando a enxurrada no "paraíso" repercutiram nas redes sociais.

Chuva em Jeri: pic.twitter.com/NcmLxC0YoL





Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), desde a quinta-feira, 21, até o sábado, 23, foram 96 mm de chuvas no posto de medição de Jijoca de Jericoacoara. Isso significa que, em apenas três dias, choveu mais de 40% do total registrado em todo este mês de abril no município (238,5 mm).

Somente no feriado de Tiradentes, foram 60 mm de precipitação registrados. Com isso, Jijoca de Jericoacoara foi a cidade com mais chuvas do Ceará naquele dia. Entre a sexta-feira, 22, e o sábado, 23, foram mais 36 mm.

Ao fazer buscas nas redes sociais por fotos com marcação na sede do município, na Vila de Jericoacoara, ou em pontos turísticos como o Mangue Seco, a Lagoa do Paraíso e a Pedra Furada, não há outros registros recentes das chuvas. Muitas das imagens, porém, mostram tempo fechado, por vezes com nuvens escuras em todo o céu.

