Chuva de meteoros Líridas poder ser vista até o fim de abril no Ceará

A chuva de meteoros Líridas poderá ser vista no Ceará até o dia 30 deste mês de abril. O evento, apesar de centrado na madrugada dessa quinta-feira, 21, e desta sexta-feira, 22, poderá ser visto ao longo dos próximos dias. O fenômeno pode ser acompanhado entre às 3 e 5 horas da manhã, e deve exibir entre 15 a 20 meteoros por hora. A orientação da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon) é olhar para o céu em posição norte.

De acordo com o astrônomo e membro da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), Lauriston Trindade, a chuva ocorrerá em função de fragmentos do cometa Tatcher, que só passa pela órbita da Terra uma vez a cada 415 anos. Ele explica que quando o cometa ingressar na órbita terrestre os detritos queimarão e formarão os meteoros.

“Todos os anos, no mês de abril, o planeta Terra cruza a trilha de detritos deixada pelo cometa C/1861 Tatcher. Assim, sempre que nosso planeta encontra as partículas deixadas pela cauda daquele cometa, as mesmas entram na atmosfera e brilham, formando os meteoros. Os meteoros recebem a designação de Líridas porque parecem surgir da constelação da Lira”, explica Lauriston Trindade.

Ainda segundo o astrônomo, o fato do Ceará estar localizado próximo a Linha do Equador possibilita observar o fenômeno de mais perto. Além disso, o especialista orienta que, durante o fenômeno, as pessoas estejam distantes das luzes de grandes cidades para poder ter um céu mais escuro e acompanhar o evento, de preferência a olho nu, complementa.



