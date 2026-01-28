Itapipoca tem 5º maior chuva do Ceará; veja maiores precipitações

Itapipoca teve quinta maior chuva no Ceará registrada pela série histórica da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), desde 1973, com acumulado de 264, 8 milímetros (mm) nesta quarta-feira, 28 / Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Itapipoca e leitor via WhatsApp O POVO

O município de Itapipoca, a 130 km de Fortaleza, teve quinta maior chuva do Ceará desde o início da série histórica da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), desde 1973. Cidade acumulou 264,8 milímetros (mm), das 7 horas de terça, 27, às 7 horas desta quarta-feira, 28. Apesar de ter sido a maior precipitação já registrada na Cidade, a Prefeitura informou que não houve graves ocorrências.

Para Irani Lima, moradora da zona rural de Sítios Novos, as chuvas trouxeram alívio. "Fiquei muito satisfeita, pois aqui estava bastante quente", destacou. Conforme informado pela Funceme, não existe Plataforma de Coleta de Dados (PCD) em Itapipoca para mensurar temperaturas mínimas do ar nas últimas 24 horas.

Prefeitura de Itapipoca não registrou ocorrências graves com a forte chuva Em nota enviada ao O POVO, a Prefeitura de Itapipoca informou que, apesar do volume significativo de chuvas registrado com mais intensidade na região litorânea, a Cidade não atuou em ocorrências preocupantes. As equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura teriam realizado monitoramento contínuo em diversas áreas do Município, especialmente em pontos historicamente sensíveis, acompanhando o funcionamento de obras de drenagem, saneamento e escoamento que foram executadas no verão. Para a gestão municipal, a atuação preventiva e os investimentos em infraestrutura contribuíram para o trabalho.