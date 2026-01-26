Ceará registrou mais de 160 mil raios ao longo de 2025, informa Enel

Ceará registrou 167.840 descargas atmosféricas (raios) durante 2025 / Crédito: Michał Mancewicz/Unsplash

Um levantamento da Enel Distribuição Ceará, por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta da companhia, registrou 167.840 descargas atmosféricas (raios) no Estado durante 2025. A maior incidência foi indicada no município de Santa Quitéria, a 200,19 km de Fortaleza, com 7.543 registros. Até maio de 2025, a empresa já havia compartilhado a presença de mais de 162 mil descargas atmosféricas no território cearense. Na ocasião, o mês de março obteve o maior número em todo o Ceará: 53.094 raios entre os dias 1º e 31, seguido por janeiro (46.182 descargas) e abril (32.914).

Além de Santa Quitéria, outros municípios atingidos ao longo do ano passado receberam destaque, como Granja (7.410) e Morada Nova (4.020).