Corpo sem sinais de violência é encontrado em canal de Fortaleza

Corpo sem sinais de violência é encontrado em canal de FortalezaApós o nível da água baixar nos canais em Fortaleza, dois corpos foram encontrado. Uma das vítimas um adolescente e a outra seria um homem adulto
Um corpo foi encontrado na tarde de terça-feira, 27, em um canal localizado no bairro Lagamar, em Fortaleza. O cadáver foi avistado por moradores que transitavam nas imediações e acionaram as autoridades. De acordo com a Polícia, não havia sinais de violência.
A vítima é um homem, sem identificação formal, e conforme apuração do O POVO, aparentava ter cerca de 60 anos. O caso é tratado preliminarmente como afogamento. Há suspeita de que o acidente tenha ocorrido em outro ponto da Cidade e a força da correnteza tenha arrastado o corpo até o local do achado.
Este é o segundo registro de corpo encontrado dentro de canais em Fortaleza em um intervalo de menos de duas horas. As ocorrências foram registradas logo após as fortes chuvas que atingiram a Capital nesta terça-feira, 27.
A Polícia Militar esteve no local e o corpo foi recolhido pela Perícia Forense do Estado do Ceará. Não há informações oficiais sobre as circunstâncias do possível afogamento.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que investiga as circunstâncias da morte e que o caso está a cargo da 25ª Delegacia de Polícia Civil da Capital.