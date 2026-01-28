Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corpo sem sinais de violência é encontrado em canal de Fortaleza

Corpo sem sinais de violência é encontrado em canal de Fortaleza

Após o nível da água baixar nos canais em Fortaleza, dois corpos foram encontrado. Uma das vítimas um adolescente e a outra seria um homem adulto
Atualizado às Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um corpo foi encontrado na tarde de terça-feira, 27, em um canal localizado no bairro Lagamar, em Fortaleza. O cadáver foi avistado por moradores que transitavam nas imediações e acionaram as autoridades. De acordo com a Polícia, não havia sinais de violência.

A vítima é um homem, sem identificação formal, e conforme apuração do O POVO, aparentava ter cerca de 60 anos. O caso é tratado preliminarmente como afogamento. Há suspeita de que o acidente tenha ocorrido em outro ponto da Cidade e a força da correnteza tenha arrastado o corpo até o local do achado. 

Este é o segundo registro de corpo encontrado dentro de canais em Fortaleza em um intervalo de menos de duas horas. As ocorrências foram registradas logo após as fortes chuvas que atingiram a Capital nesta terça-feira, 27. 

A Polícia Militar esteve no local e o corpo foi recolhido pela Perícia Forense do Estado do Ceará. Não há informações oficiais sobre as circunstâncias do possível afogamento. 

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que investiga as circunstâncias da morte e que o caso está a cargo da 25ª Delegacia de Polícia Civil da Capital. 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar