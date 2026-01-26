Corpo de kitesurfista é encontrado na Praia da Baleia, em Itapipoca

Resgate do corpo de praticante de kitesurf ocorreu na manhã desta segunda-feira, 26, na Praia da Baleia, em Itapipoca

O corpo de um praticante de kitesurf foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 26, boiando nas proximidades da orla da Praia da Baleia, no município de Itapipoca, a 120 km de distância de Fortaleza. Identidade nem causa oficial do óbito foram informados.

Ação de retomada de salvamento aquático seguiu um dia após desaparecimento.