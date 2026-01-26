Corpo de kitesurfista é encontrado na Praia da Baleia, em Itapipoca

Corpo de kitesurfista é encontrado na Praia da Baleia, em ItapipocaResgate do corpo de praticante de kitesurf ocorreu na manhã desta segunda-feira, 26, na Praia da Baleia, em Itapipoca
O corpo de um praticante de kitesurf foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 26, boiando nas proximidades da orla da Praia da Baleia, no município de Itapipoca, a 120 km de distância de Fortaleza. Identidade nem causa oficial do óbito foram informados.
Ação de retomada de salvamento aquático seguiu um dia após desaparecimento.
Resgate foi de responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) após corpo ter sido visto por populares.
Conforme nota do Corpo de Bombeiros, as equipes realizaram verificação visual e conferência fotográfica, constatando compatibilidade total das vestimentas, o que permitiu uma identificação preliminar do corpo.
CBMCE informou que os procedimentos subsequentes seguem os protocolos operacionais e legais vigentes, com comunicação aos órgãos competentes para as providências cabíveis.
Diante disso, a Corporação reforçou a importância da observância das condições do mar e do uso de equipamentos de segurança adequados durante a prática de esportes náuticos.