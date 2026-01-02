Adolescente de 15 anos morre por afogamento em praia de Camocim

Adolescente de 15 anos morreu afogado nesta sexta-feira, 2, em uma praia do município de Camocim / Crédito: Reprodução/ redes sociais

Um adolescente de 15 anos morreu por afogamento na manhã desta sexta-feira, 2, em uma praia do município de Camocim, a 317 km de distância de Fortaleza. Turista piauiense morre afogado na Praia do Futuro, em Fortaleza; VEJA



O corpo do jovem foi localizado após o acionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que atendeu à ocorrência no local.