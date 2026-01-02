Adolescente de 15 anos morre por afogamento em praia de Camocim

Adolescente de 15 anos morre por afogamento em praia de CamocimÓbito aconteceu na manhã desta sexta-feira, 2; caso está sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Camocim
Um adolescente de 15 anos morreu por afogamento na manhã desta sexta-feira, 2, em uma praia do município de Camocim, a 317 km de distância de Fortaleza.
O corpo do jovem foi localizado após o acionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que atendeu à ocorrência no local.
Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também estiveram na área e realizaram os procedimentos iniciais.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do óbito. A apuração está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Camocim.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Polícia Civil de Camocim: (88) 2113-0620
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br