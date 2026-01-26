Ceará registra chuva em 30 municípios; veja previsão até quarta

Foto de apoio ilustrativo: Ceará registrou chuvas em 30 municípios, das 7 horas de domingo, 25, às 7 horas desta segunda-feira, 26 / Crédito: Ypsilon Félix/Divulgação

Ceará registrou chuvas em 30 municípios, das 7 horas de domingo, 25, às 7 horas desta segunda-feira, 26. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Maioria dos açudes do Ceará está com 50% ou menos da capacidade; VEJA

Missão Velha registrou o maior índice, com 73 milímetros (mm).

Já nesta terça-feira, 27, a tendência é de aumento da nebulosidade e chuvas em todo o Ceará, com acumulados maiores. A área de ocorrência também deve ser mais abrangente, com precipitações mais generalizadas e a distribuição temporal das chuvas. De acordo com a Funceme, a pluviosidade deve ser influenciada pelas áreas de instabilidade que avançam do Oceano Atlântico em direção ao continente, pela ação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan), por efeitos de brisa e devido a combinação entre temperatura, umidade e relevo. A partir desta segunda, a Zona de Convergência Intertropical (Zcit), o principal sistema meteorológico indutor de chuvas durante a quadra chuvosa cearense, poderá auxiliar no quadro.