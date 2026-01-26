Ceará registra chuva em 30 municípios; veja previsão até quarta

Ceará registra chuva em 30 municípios; veja previsão até quartaMissão Velha registrou o maior índice, com 73 milímetros (mm); previsão do tempo é de chuvas generalizadas por todo o Estado nesta terça-feira, 27
Ceará registrou chuvas em 30 municípios, das 7 horas de domingo, 25, às 7 horas desta segunda-feira, 26. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Missão Velha registrou o maior índice, com 73 milímetros (mm).
Segundo dados da Funceme, os demais municípios com precipitações foram Lavras da Mangabeira (70 mm), Juazeiro do Norte (60 mm), Caririaçu (58 mm), Granjeiro (44.2 mm), Barro (41 mm), Nova Olinda (21 mm), Várzea Alegre (21 mm) e Potengi (18 mm).
Diante disso, a região do Cariri lidera lista de pluviosidades nas últimas 24 horas, com 17 localidades afetadas na sua totalidade de 29 municípios.
Ainda não há registro em Fortaleza.
Previsão do tempo indica chuvas generalizadas em todo o Ceará
Ainda conforme a Fundação, poderá haver condição favorável a precipitações nas regiões do litoral (Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte), do Maciço de Baturité, do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns durante a madrugada e a manhã desta segunda.
Em seguida, nos turnos da tarde e da noite, são esperados registros sobre o interior do Estado, nas macrorregiões da Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, sul das macrorregiões do Litoral, Jaguaribana, Cariri e Maciço de Baturité.
Já nesta terça-feira, 27, a tendência é de aumento da nebulosidade e chuvas em todo o Ceará, com acumulados maiores. A área de ocorrência também deve ser mais abrangente, com precipitações mais generalizadas e a distribuição temporal das chuvas.
De acordo com a Funceme, a pluviosidade deve ser influenciada pelas áreas de instabilidade que avançam do Oceano Atlântico em direção ao continente, pela ação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan), por efeitos de brisa e devido a combinação entre temperatura, umidade e relevo.
A partir desta segunda, a Zona de Convergência Intertropical (Zcit), o principal sistema meteorológico indutor de chuvas durante a quadra chuvosa cearense, poderá auxiliar no quadro.
Veja a seguir previsão do tempo detalhada para os próximos dias no CE
- Segunda-feira, 26
Madrugada e manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, sul da Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité;
Tarde: céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba, Litoral Norte, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri. Há baixa possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité, Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém;
Noite: céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e no Cariri. Nas demais regiões, baixa possibilidade de chuva isolada.
- Terça-feira, 27
Madrugada: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité. Na Ibiapaba, chuvas isoladas;
Manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité;
Tarde: céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba, Litoral Norte, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri. Há baixa possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité, Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém;
Noite: céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e no Cariri. Nas demais regiões, baixa possibilidade de chuva isolada.
- Quarta-feira, 28
Madrugada: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité. Na Ibiapaba, chuvas isoladas;
Manhã: céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité;
Tarde: céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva na Ibiapaba, Litoral Norte, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri. Há baixa possibilidade de chuva isolada no Maciço de Baturité, Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém;
Noite: céu parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e no Cariri. Nas demais regiões, baixa possibilidade de chuva isolada.
10 maiores chuvas por posto do dia
- Missão Velha (Posto: MISSÃO VELHA): 73 mm;
- Lavras da Mangabeira (Posto: MANGABEIRA): 70 mm;
- Juazeiro do Norte (Posto: VILA SÃO GONÇALO-MARROCOS): 60 mm;
- Caririaçu (Posto: VILA FEITOSA): 58 mm;
- Granjeiro (Posto: CANA BRAVA DOS FERREIRAS): 44.2 mm;
- Barro (Posto: BREJINHO): 41 mm;
- Juazeiro Do Norte (Posto: JUAZEIRO DO NORTE): 22.5 mm;
- Nova Olinda (Posto: NOVA OLINDA): 21 mm;
- Várzea Alegre (Posto: RIACHO VERDE): 21 mm;
- Potengi (Posto: VILA ESCONDIDO): 18 mm.