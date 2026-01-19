Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem morre após afogamento na praia de Canoa Quebrada, em Aracati

Homem morre após afogamento na praia de Canoa Quebrada, em Aracati

Vítima de 65 anos de idade recebeu primeiros socorros pelos Bombeiros e Samu, mas não resistiu e morreu nesse domingo, 18
Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem de 65 anos morreu afogado na Praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, a 134,44 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu na tarde desse domingo, 18. A vítima era residente de Fortaleza, conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Ao chegar no local, os bombeiros da 5ª Companhia do 2º Batalhão encontraram o corpo do homem ao solo. Em seguida, foram realizados os procedimentos de primeiros socorros, entre eles a reanimação cardiopulmonar, oxigenoterapia e uso do desfibrilador externo automático.

Leia Mais | Sargento da PM morre após capotar UTV nas dunas de Aquiraz

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e passou a conduzir o atendimento. O homem chegou a ser levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu.

Em nota, os Bombeiros orientam sobre os cuidados nas regiões litorâneas. “O CBMCE reforça a importância da adoção de cuidados em áreas litorâneas e orienta que, em situações de emergência, a população acione imediatamente o número 193”, disse.

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar