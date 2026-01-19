Homem morre após afogamento na praia de Canoa Quebrada, em Aracati

Homem morre após afogamento na praia de Canoa Quebrada, em AracatiVítima de 65 anos de idade recebeu primeiros socorros pelos Bombeiros e Samu, mas não resistiu e morreu nesse domingo, 18
Um homem de 65 anos morreu afogado na Praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, a 134,44 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu na tarde desse domingo, 18. A vítima era residente de Fortaleza, conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).
Ao chegar no local, os bombeiros da 5ª Companhia do 2º Batalhão encontraram o corpo do homem ao solo. Em seguida, foram realizados os procedimentos de primeiros socorros, entre eles a reanimação cardiopulmonar, oxigenoterapia e uso do desfibrilador externo automático.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e passou a conduzir o atendimento. O homem chegou a ser levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu.
Em nota, os Bombeiros orientam sobre os cuidados nas regiões litorâneas. “O CBMCE reforça a importância da adoção de cuidados em áreas litorâneas e orienta que, em situações de emergência, a população acione imediatamente o número 193”, disse.
