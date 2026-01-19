Homem morre após afogamento na praia de Canoa Quebrada, em Aracati

Vítima de 65 anos de idade recebeu primeiros socorros pelos Bombeiros e Samu, mas não resistiu e morreu nesse domingo, 18

Um homem de 65 anos morreu afogado na Praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, a 134,44 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu na tarde desse domingo, 18. A vítima era residente de Fortaleza, conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Ao chegar no local, os bombeiros da 5ª Companhia do 2º Batalhão encontraram o corpo do homem ao solo. Em seguida, foram realizados os procedimentos de primeiros socorros, entre eles a reanimação cardiopulmonar, oxigenoterapia e uso do desfibrilador externo automático.