PM salva vítimas de afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza

PM salva vítimas de afogamento na Praia de Iracema, em FortalezaPolicial Militar estava com a família quando viu dois homens lutando contra a correnteza próximo à Ponte dos Ingleses
Um cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) salvou dois banhistas que se afogavam na noite desta quarta-feira, 12, na Praia de Iracema, em Fortaleza. O resgate foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).
O policial estava de folga e acompanhado da família quando foi alertado pelo filho de que duas pessoas estavam se afogando no mar. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver dois homens, de 17 e 20 anos, lutando contra a correnteza nas proximidades da Ponte dos Ingleses.
As vítimas foram resgatadas pelo policial militar com o apoio de outros banhistas que estavam no local e, em seguida, levadas até a faixa de areia.
“Eu estava ao lado da Ponte dos Ingleses, e meus filhos e sobrinhos brincavam na faixa de areia, quando meu filho veio correndo e avisou que havia duas pessoas se afogando. Olhei e confirmei a situação. De imediato, tirei a calça e entrei no mar para resgatá-las”, relatou o policial militar.
Uma equipe da PMCE foi acionada e prestou os primeiros socorros no local. As vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde, onde receberam atendimento médico. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde dos resgatados.
