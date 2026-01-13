Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PM salva vítimas de afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza

PM salva vítimas de afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza

Policial Militar estava com a família quando viu dois homens lutando contra a correnteza próximo à Ponte dos Ingleses
Atualizado às Autor Carlos Daniel
Autor
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) salvou dois banhistas que se afogavam na noite desta quarta-feira, 12, na Praia de Iracema, em Fortaleza. O resgate foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

LEIA TAMBÉM| Operação Navegue Seguro reforça fiscalização no litoral cearense

O policial estava de folga e acompanhado da família quando foi alertado pelo filho de que duas pessoas estavam se afogando no mar. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver dois homens, de 17 e 20 anos, lutando contra a correnteza nas proximidades da Ponte dos Ingleses.

Veja o vídeo

 

As vítimas foram resgatadas pelo policial militar com o apoio de outros banhistas que estavam no local e, em seguida, levadas até a faixa de areia.

“Eu estava ao lado da Ponte dos Ingleses, e meus filhos e sobrinhos brincavam na faixa de areia, quando meu filho veio correndo e avisou que havia duas pessoas se afogando. Olhei e confirmei a situação. De imediato, tirei a calça e entrei no mar para resgatá-las”, relatou o policial militar.

Uma equipe da PMCE foi acionada e prestou os primeiros socorros no local. As vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde, onde receberam atendimento médico. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde dos resgatados.

 

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar