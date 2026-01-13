PM salva vítimas de afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza

Policial Militar estava com a família quando viu dois homens lutando contra a correnteza próximo à Ponte dos Ingleses

Um cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) salvou dois banhistas que se afogavam na noite desta quarta-feira, 12, na Praia de Iracema, em Fortaleza . O resgate foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

O policial estava de folga e acompanhado da família quando foi alertado pelo filho de que duas pessoas estavam se afogando no mar. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver dois homens, de 17 e 20 anos, lutando contra a correnteza nas proximidades da Ponte dos Ingleses.

Veja o vídeo

As vítimas foram resgatadas pelo policial militar com o apoio de outros banhistas que estavam no local e, em seguida, levadas até a faixa de areia.

“Eu estava ao lado da Ponte dos Ingleses, e meus filhos e sobrinhos brincavam na faixa de areia, quando meu filho veio correndo e avisou que havia duas pessoas se afogando. Olhei e confirmei a situação. De imediato, tirei a calça e entrei no mar para resgatá-las”, relatou o policial militar.