ITA: 73 dos 180 aprovados no vestibular fizeram a prova em Fortaleza

Os selecionados foram informados sobre a aprovação no ITA por meio de ligações telefônicas realizadas na manhã de hoje, 19, antes da divulgação da lista oficial. / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou, nesta quinta-feira, 19, a lista dos aprovados no vestibular 2025, cuja última foi aplicada no dia 8 de novembro em todo o Brasil. Dos 180 nomes aprovados na seleção, 73 prestaram o exame no Colégio Militar de Fortaleza, localizado no bairro Aldeota. Os nomes convocados estão disponíveis no site do ITA. Os selecionados foram informados sobre a aprovação por meio de ligações telefônicas realizadas na manhã de hoje, 19, antes da divulgação da lista oficial.

Na primeira fase do vestibular, 9.781 candidatos estavam inscritos. Contudo, 755 foram selecionados para realizar a segunda fase do exame, no qual foram aplicadas questões de matemática, química, física, português e redação. Agora, 180 foram aprovados para ingressar na instituição a partir do ano que vem.

O ITA dispõe de oito especialidades de engenharia, sendo elas: Engenharia Aeronáutica



Engenharia Eletrônica



Engenharia Mecânica-Aeronáutica



Engenharia Civil-Aeronáutica



Engenharia de Computação



Engenharia Aeroespacial



Engenharia de Energia



Engenharia de Sistemas Os cursos de Graduação em Engenharia no ITA têm duração de cinco anos. Nos dois primeiros anos, o aluno têm acesso ao Curso Fundamental, onde aprendem conteúdos básicos de Engenharia. Os três últimos correspondem aos Cursos Profissionais, específicos para cada área de atuação de Engenharia. No total são 140 vagas destinadas para candidatos que queiram atuar como civis e 40 relacionadas à carreira militar.

Vagas O vestibular do Insituto Tecnológico de Aeronáutica 2025 disponibilizou 180 vagas, das quais 144 foram destinadas à ampla concorrência e 36 aos cotistas autodeclarados negros. Para ser classificado na 3ª fase do exame, a pontuação mínima exigida é de 288 pontos para os candidatos da ampla concorrência e 72 pontos para os candidatos que se enquadram na cota racial. De acordo com o ITA, as notas de corte para a 3ª fase foram: 7,2983 para ampla concorrência e 6,3444 para cotistas. A lista divulgada pelo ITA mostra que 172 homens e oito mulheres foram aprovados. Deste número, 70 homens e três mulheres prestaram o exame em Fortaleza.

Na ampla concorrência, o município teve 51 aprovados (35% do total), enquanto nas cotas foram 22 aprovações (61% do total). A Capital lidera o ranking das cidades com maior número de aprovados, confira: Fortaleza (CE) - 73



São José dos Campos (SP) - 61



Goiânia (GO) - 7



Rio de Janeiro (RJ) - 7



Brasília (DF) - 6



Belo Horizonte (MG) - 5



São Paulo (SP) - 4



Curitiba (PR) - 4



Recife (PE) - 3



Londrina (PR) - 2



Florianópolis (SC) - 2



Porto Alegre (RS) - 2



Belém (PA) - 1



Teresina (PI) - 1



Vitória (ES) - 1



Ribeirão Preto (SP) - 1 Terceira fase ocorre no dia 12 de janeiro A 3ª etapa do vestibular do ITA ocorre no dia 12 de janeiro de 2025. Esta fase consiste na Comissão de Heteroidentificação e na Inspeção de Saúde. A chamada, de caráter eliminatório, é realizada presencialmente em São José dos Campos, onde fica a sede do ITA.