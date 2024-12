Confira atendimento da Defensoria Pública do Ceará durante recesso de fim de ano

Em regime de plantão, o atendimento de urgência em Fortaleza e no interior do Estado ocorrerá normalmente nos dias 24 e 31 de dezembro

A partir desta sexta-feira, 20, servidores da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) passam a realizar atendimento exclusivo para casos urgentes nas áreas criminal, cível/saúde e infância e juventude. Para outros tipos de demandas, as sedes da instituição ficarão abertas para orientações gerais. O recesso forense segue até o dia 6 de janeiro.

Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, incluindo finais de semana e feriados. Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, atividades do plantão defensorial para atendimentos de urgência em Fortaleza e no interior do Estado ocorrerão normalmente, assim como no dia 1º de janeiro de 2025.