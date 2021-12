Itapipoca tem dois homicídios registrados em menos de dois dias

Crimes aconteceram no domingo, 19, e na segunda-feira, 20; Delegacia Regional de Itapipoca está responsável pelas investigações dos casos, que não têm relação entre si

Dois homicídios foram registrados em menos de dois dias em Itapipoca, no Litoral Oeste do Estado. Um dos crimes aconteceu no domingo, 19, enquanto o outro ocorreu na segunda-feira, 20.

No domingo, a vítima foi um homem de 19 anos. Ele foi baleado em um imóvel e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Sobre o assunto Homem é preso por matar a própria filha e atirar em genro em velório no Ceará

Trio suspeito de integrar organização criminosa é preso em Itapipoca

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na segunda-feira, outro homem, de 44 anos, também foi baleado, no bairro Estação. Levado a uma unidade hospitalar, ele foi a óbito no local.

Apesar da proximidade entre os crimes, até o momento não há indicação de que eles estejam relacionados. A Delegacia Regional de Itapipoca está responsável pela investigação de ambos os casos. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Mais notícias de Segurança

Sobre o assunto Suspeito de roubos é preso com duas armas de fogo em Aracoiaba

Caron anuncia reforço no efetivo policial para evitar aglomerações no Réveillon

Homem é preso em Croatá por trafegar em moto que foi furtada horas antes

Suspeito de participação em três homicídios é preso em Quixeré

Três pessoas são capturadas em acampamentos para tráfico de drogas em Reriutaba

Trio é preso suspeito de integrar grupo criminoso em Maranguape

Homem é preso com espingarda e munições em Missão Velha

Homem é executado na frente de esposa e filhos em Cedro

Tags