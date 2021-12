Trio é preso suspeito de integrar grupo criminoso em Maranguape

Três homens foram presos suspeitos de integrarem um grupo criminoso no município de Maranguape, distante 28 km de Fortaleza. As capturas ocorreram em dias diferentes, na última sexta-feira, 17, no domingo, 19, e na manhã desta segunda-feira, 20. Segundo a Polícia Militar, os homens também são apontados como suspeitos de envolvimento em um homicídio registrado em junho deste ano.

O crime de homicídio ocorreu no bairro Pato Selvagem. Na ocasião, um homem de 22 anos foi morto a tiros por indivíduos em via pública. Segundo investigação conduzida pela Delegacia Metropolitana de Maranguape, três indivíduos foram identificados.

Com um mandado de prisão preventiva, os policiais iniciaram as buscas pelos suspeitos. O primeiro localizado foi Jaênio Ferreira Leitão, de 33 anos. Ele foi encontrado no bairro Parque São João. Jaênio já possui passagens por homicídio doloso, integrar grupo criminoso, associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo, roubo e corrupção de menor.

O segundo suspeito foi capturado no domingo, também no bairro Parque São João. Ele foi identificado como Mateus de Sousa Mesquita, de 21 anos, com antecedentes por integrar organização criminosa e homicídio doloso.

O terceiro suspeito é Mardônio de Abreu Pereira, com 32 anos. Ele foi capturado nessa segunda-feira, 20, no bairro Área Seca. Mardônio também responde por homicídio doloso, integrar organização criminosa e roubo. Agora, as forças de segurança seguem realizando diligências para capturar outros envolvidos no crime.





