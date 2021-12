Trio suspeito de integrar organização criminosa é preso em Itapipoca

Três homens foram presos no município de Itapipoca nesta terça-feira, 7. Eles eram suspeitos pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e por integrar organização criminosa. Os homens estavam foragidos. Durante a captura, não houve resistência. O trio é investigado ainda por integrar um grupo suspeito de ações criminosas na região.

LEIA TAMBÉM | CPI do Motim é prorrogada e deve se prolongar pelo menos até junho de 2022

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu mandados de prisão preventiva em desfavor dos suspeitos, identificados como Antônio Flávio Silva Oliveira, 24, conhecido como “Mancha”, Mateus de Freitas Borges, 19, e Francisco Cláudio Costa de Sousa, 18.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os homens já possuíam antecedentes criminais. Antônio Flávio pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio doloso; Mateus Freitas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Fancisco Cláudio tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Sobre o assunto Homem mata própria família com medo de ser preso por falsificar passaporte de vacina

Menino de 9 anos que sofria tortura do pai e da madrasta é resgatado em Manaus

Mais de 30 mil prisões e apreensões foram realizadas no Ceará em 2021

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser repassadas ainda para o (88) 3673 7042, telefone da Delegacia Regional de Itapipoca. O sigilo e o anonimato são garantidos.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags