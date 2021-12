Três pessoas são capturadas em acampamentos para tráfico de drogas em Reriutaba

Quantidades de maconha e cocaína foram localizadas no acampamento. Um adolescente foi capturado

Dois acampamentos utilizados para o tráfico de drogas foram desativados por equipes da Polícia Militar do Ceará, no município de Reriutaba, a 300 km de Fortaleza. A ocorrência foi registrada na manhã dessa segunda-feira, 20. Na ocasião, três pessoas foram presas. Também foram apreendidos na ofensiva cinco quilos de drogas, além de armas e munições.

As buscas pelos suspeitos iniciaram após os militares receberem informações de que homens estariam acampamento e guardando drogas em um matagal do município. Os PMs se deslocaram para o endereço indicado e, no local, foi encontrado um adolescente de 16 anos.

Após buscas nos acampamentos, os policiais encontraram 3,985 kg de maconha, 1,181 kg de cocaína, 17 carteiras de cigarros, uma arma de fogo, munições, facas, uma balança de precisão, celulares, além de documentos, dinheiro e duas motocicletas.

Ainda durante o trabalho policial, outros dois homens também foram localizados e presos. Eles foram identificados como Ítalo Cruz da Silva, de 19 anos, e Francisco Lucas Ferreira da Silva, de 28 anos. Com eles, um revólver calibre 32 foi apreendido.

O adolescente e o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Varjota. Contra ele, foi lavrado o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Os dois adultos capturados também foram conduzidos para a unidade policial, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por associação para o tráfico.



