Suspeito de roubos é preso com duas armas de fogo em Aracoiaba

Objetos roubados apreendidos durante a prisão do suspeito, incluindo televisores e celulares, foram devolvidos às vítimas; suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Baturité

Um homem suspeito de realizar roubos em residências no município de Aracoiaba foi preso nesse sábado, 18. Durante a captura de Bruno Silva Gomes, de 25 anos, foram apreendidos dois revólveres calibre 38, 17 munições, além de três televisões e cinco celulares tomados em roubos.

LEIA TAMBÉM | Pacote de promoções para a polícia e bombeiros será liberado nos dias 22 e 23

De acordo com o levantamento policial, Bruno e outro indivíduo estariam realizando roubos no município. Após diligências, o suspeito foi localizado e conduzido à Delegacia Regional de Baturité. Ele foi autuado em flagrante por roubo a residência. Os objetos subtraídos foram restituídos às vítimas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Trio suspeito de roubos em série no Monte Castelo é baleado por uma das vítimas e preso

Suspeito de extorquir R$ 48 mil em falsa venda de residência é preso em Cascavel

Após sofrer tentativa de homicídio em barraca da Praia do Futuro, homem é preso com mandado em aberto

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o ‪‪(85) 3347 4241, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Baturité.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags