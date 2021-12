Homem é preso com espingarda e munições em Missão Velha

O material apreendido estava escondido no banco traseiro do automóvel no qual o indivíduo trafegava na região

Um homem foi preso no município de Missão Velha por trafegar em um veículo portando uma arma de fogo. A captura ocorreu nessa segunda-feira, 20, durante ação da Polícia Militar. O homem foi abordado pelos agentes, que localizaram uma espingarda calibre 12, além de oito munições e um simulacro de pistola escondidos no banco traseiro do automóvel.

O suspeito e o material apreendido foram conduzidos até a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. O procedimento foi transferido para a Delegacia Municipal de Missão Velha, responsável por apurar os crimes ocorridos no município.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3542 2902, da Delegacia Municipal de Missão Velha.

As informações também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

