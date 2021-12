Suspeito de participação em três homicídios é preso em Quixeré

Um homem foi preso nesta terça-feira, 21, suspeito de participar de três homicídios no município de Quixeré. Durante a ação, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu dois mandados de prisão preventiva em desfavor de Carlos Eduardo Freitas Silva, de 21 anos.

Conforme apurações policiais, o homem, conhecido como “Dudu da Ubaia”, é suspeito de envolvimento em um homicídio cometido em maio deste ano. Na ocasião, um homem de 21 anos foi morto a tiros em um imóvel localizado na zona rural do município.

As investigações identificaram ainda que Carlos seria o autor de um duplo homicídio ocorrido no último mês de julho. Conforme levantamentos policiais, dois homens foram mortos a tiros em uma via pública.

Carlos Eduardo já possuía passagens por posse irregular de arma de fogo. Ele foi conduzido nesta terça-feira, 21, para a Delegacia Regional de Russas, onde os mandados de prisão foram cumpridos.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3411 8567, da Delegacia Regional de Russas.

As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

