Icó: PRF apreende carga de calçados falsificados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nessa quarta-feira, 3, uma carga de calçados falsificados. O caso ocorreu em trecho da BR-116 em Icó, no Centro-Sul do Estado.

Segundo o órgão, a carga foi encontrada durante abordagem a um caminhão. O veículo vinha de Minas Gerais, com destino a Fortaleza.

Na vistoria, foram encontradas diversas caixas com os calçados. A carga ainda será analisada para fazer um levantamento preciso do conteúdo.

O motorista, um homem de 58 anos, foi autuado em flagrante e pode responder pelo crime de contrafação. Os calçados e o caminhão foram encaminhados à Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz).

