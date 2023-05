Dois homens são presos por roubo de fios em Canindé

Dois homens, ambos de 31 anos, foram presos em flagrante pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) na noite dessa terça-feira, 2 de maio, por furto de fios eletrônicos no bairro Alto Guaramiranga, em Canindé, a 121,3 km de Fortaleza.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), os suspeitos foram encontrados por uma equipe policial que verificava uma ocorrência de furto no local. Eles estavam com fios de telefonia, além de alicates, serras, escada, capacete, cintos de segurança, cones e um carro.

Os dois suspeitos foram levados à Delegacia Regional de Canindé e autuados em flagrante por furto qualificado. De acordo com a PMCE, eles se encontram a disposição da Justiça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Homem é flagrado agredindo a companheira e é preso pela Polícia em Canindé

Unidade do Corpo de Bombeiros de Canindé é pioneira em resgate de abelhas

Homem é preso em Canindé por contrabando de cigarros eletrônicos

Homem é preso em flagrante por agredir e estuprar companheira em Canindé

Suspeito de estuprar adolescente e divulgar imagens deu R$ 20 à vítima

Tags