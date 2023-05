PRF inicia projeto para promover segurança no trânsito no Ceará

O Projeto Educar 2023, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Ceará, está sendo realizada na região centro-sul do estado e no Vale do Jaguaribe. Neste ano, o programa vai estar presente em 30 cidades cearenses.

De acordo com a PRF, o Projeto Educar é um projeto de Educação para o Trânsito realizado a nível nacional pela PRF. A iniciativa tem parceria com escolas e secretarias de Educação de todos os estados da federação. O intuito do programa, segundo a entidade, é promover o debate sobre o trânsito em unidades de educação.

O projeto, que nasceu em Minas Gerais e se ramificou para todos os estados do Brasil, foi concebido pela PRF diante dos altos números de acidentes observados no trânsito.

Ao O POVO, o chefe do Grupo Educação para o Trânsito da PRF, Alexandre Nogueira, afirma que o principal mote do programa é fomentar o ensino sobre o trânsito para toda população.

“O projeto mira expandir a educação para o trânsito de forma transversal e multidisciplinar nas escolas. Não se trata propriamente de palestras, mas um projeto continuado durante o ano letivo de educação para o trânsito”, aponta Nogueira.

Ainda segundo o chefe do Grupo Educação para o Trânsito, para que as cidades possam receber o projeto, é necessário que os secretários de Educação ou os prefeitos assinem um termo com a corporação. “Visitamos o município, capacitamos os professores pessoalmente e por um curso EAD do Instituto Federal de MG, campus de Muzambinho. Acompanhamos o projeto até sua culminância”, aponta.

Na última semana, foram firmadas parcerias entre diferentes gestores municipais e a Superintendência da PRF no Ceará.

