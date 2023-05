Nove suspeitos são presos em operação da Polícia Civil em Fortaleza e Caucaia

Nove suspeitos foram presos durante operação de combate a organização criminosa realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), na manhã desta quarta-feira, 3, em Fortaleza e Caucaia, na Região Metropolitana. Os suspeitos já tinham mandados de prisão que foram cumpridos na ocasião.



Também na operação, foram apreendidos aparelhos celulares, munições e drogas já prontas para comercialização. Os suspeitos, que segundo a PC-CE atuavam nas duas cidades, estão à disposição da Justiça.

As ações foram realizadas em Caucaia e nos bairros Messejana, Lagoa Redonda, Curió, Paupina, Bom Jardim e Moura Brasil, em Fortaleza. Em Caucaia, a operação contou com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), uma vez que um dos suspeitos capturados na cidade era investigado por participação em crimes de homicídio.

