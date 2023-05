5 kg de skunk são apreendidos em encomenda com destino a Viçosa do Ceará

O material foi encontrado pela Receita Federal no Terminal de Cargas e Encomendas, do aeroporto de Fortaleza e será encaminhado às autoridades policiais

A Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho, da Receita Federal (Direp 03) apreendeu na manhã desta quarta-feira, 3 de maio, 5kg de cannabis do tipo skank em uma encomenda de Florianópolis (SC) com destino à cidade de Viçosa do Ceará, a 360,5 km de Fortaleza.



A droga foi encontrada com auxílio de um agente canino durante operação realizada no Terminal de Cargas e Encomendas, do Aeroporto de Fortaleza. Segundo a Receita Federal, o material apreendido tem valor aproximado de R$ 150 mil.

O material será encaminhado à Polícia para instauração de inquérito. O transporte, entrega ou fornecimento de drogas pode resultar em pena de até quinze anos de reclusão.

Neste ano, a Receita Federal na 3ª Região Fiscal, no Ceará, Maranhão e Piauí, já apreendeu mais de 40 kg de skunk.

