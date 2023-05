Fortaleza apresenta redução de crimes contra patrimônio em abril

Os números apresentados são menores do que o registrado no mesmo período do ano passado

A cidade de Fortaleza apresentou uma redução de 22,2% no índice de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) no mês de abril, afirma a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Apenas no mês computado, foram registrados 2.170 casos de crimes contra o patrimônio — no mesmo período de 2022, foram observados 2.789. Uma diminuição de 20,1% no índice também foi vista em todo o Ceará — foram 3.220 casos ante 4.030 no ano passado.

Já tendo como pano de fundo o primeiro quadrimestre de 2023, Fortaleza e o restante do estado obtiveram os melhores resultados desde 2015, quando foram registrados 14.632 e 21.578 casos, respectivamente. Neste ano, foram computados 9.631 casos na capital cearense e 14.309 em todo o território estadual.

Em nota, o titular da SSPDS, Samuel Elânio, afirmou que a diminuição observada está vinculada ao aumento dos trabalhos intensivos e integrados das polícias estaduais.

“Todo esse período tivemos uma redução histórica nos números dos CVPs. Uma redução bastante significativa que mostra o trabalho que as Forças de Segurança vem desempenhando em todo o Ceará, bem como Fortaleza, levando em consideração também os corredores comerciais”, apontou o gestor por meio de nota.

Elânio também sublinhou que Polícia Militar, Polícia Civil, Pefoce, Corpo de Bombeiros e Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) estão trabalhando de maneira conjunta em locais com maiores incidências de crimes.

“Destaco ainda a utilização do trabalho das inteligências, tanto da SSPDS, como de todas as Polícias. Isso tem mostrado o avanço, nesse primeiro quadrimestre do ano, dessa atual gestão, que segue o objetivo de vencer e reduzir cada vez mais o índice de criminalidade, seja no que concerne aos CVPs, bem como os Crime Violentos Letais e Intencionais (CVLIs)” concluiu Elânio.

