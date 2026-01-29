Homem morre por choque ao limpar calha de casa, em Forquilha

Homem morre por choque elétrico ao limpar calha de casa, em ForquilhaVítima de 58 anos morreu ao usar barra de ferro para limpar calha de sua casa, que encostou na fiação elétrica nessa terça-feira, 27, em Forquilha
Um homem de 58 anos morreu após sofrer forte choque elétrico e cair desacordado sobre o telhado ao tentar limpar a calha de sua casa. O imóvel fica na rua Paulo Franklin Barbosa, no bairro Edmundo Rodrigues, no município de Forquilha, a 192 km de distância de Fortaleza.
A vítima foi identificada como Raimundo Nonato. O caso aconteceu na tarde da terça-feira passada, 27.
Apesar do tempo de chuva registrado nas imagens, com 5 milímetros (mm) Números pluviométricos foram retirados em consulta a Plataforma de Coleta de Dados (PCD) da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
na cidade, os bombeiros informaram que o morador estaria utilizando uma barra de ferro, que encostou na fiação e ocasionou a descarga elétrica.
O acionamento para a ocorrência veio a partir da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).
Diante disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuou por meio da Guarnição de Busca e Salvamento da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCia/3ºBBM) de Sobral, composta pelo subtenente Cleumárcio, cabo Arthur Bruno e pelos soldados J. Edson e Lourenço.
Após avaliação inicial da Corporação, a vítima não apresentava sinais vitais. O óbito foi confirmado apenas posteriormente, com o atendimento realizado no Hospital de Forquilha.
Conforme imagens da ação, é possível visualizar que Raimundo foi colocado em uma maca cesto e conduzido até o solo, por meio de amarrações e técnicas de resgate em altura.
Além dos Bombeiros, o trabalho teve a atuação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar e Ambulância do Município.