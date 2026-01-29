Homem morre por choque ao limpar calha de casa, em Forquilha

Homem de 58 anos morreu após sofrer forte choque elétrico e cair desacordado sobre o telhado ao tentar limpar a calha de sua casa nessa terça-feira, 27, em Forquilha / Crédito: Reprodução/ Guarnição de Busca e Salvamento da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCia/3ºBBM) - Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE)

Um homem de 58 anos morreu após sofrer forte choque elétrico e cair desacordado sobre o telhado ao tentar limpar a calha de sua casa. O imóvel fica na rua Paulo Franklin Barbosa, no bairro Edmundo Rodrigues, no município de Forquilha, a 192 km de distância de Fortaleza. A vítima foi identificada como Raimundo Nonato. O caso aconteceu na tarde da terça-feira passada, 27.