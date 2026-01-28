Defesa Civil alerta para risco de desmoronamento na CE-243

Defesa Civil alerta para risco de desmoronamento na CE-243O aviso aos condutores faz referência a trecho que liga o município de Uruburetama a Itapajé e ao Distrito de Santa Luzia
A Defesa Civil de Uruburetama alertou os condutores de veículos que trafegam pela CE-243 sobre o risco de desmoronamento durante o período chuvoso. O aviso, compartilhado nas redes sociais na terça-feira, 27, aponta o trecho que liga o município de Uruburetama ao Distrito de Santa Luzia e à cidade vizinha de Itapajé.
A atenção às sinalizações que indicam as áreas com risco também foi um ponto reforçado. A advertência inclui trechos que apresentam, durante as chuvas intensas, possibilidade de deslizamento de terra, com árvores, encostas e rolamentos de blocos de rocha.
“No período noturno, redobre a atenção e diminua a velocidade, principalmente nas curvas e se estiver chovendo”, afirma publicação da Defesa Civil.
As sinalizações de cor amarela na estrada, com os dizeres “Atenção - Área com risco de desmoronamento”, foram adquiridas em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-Ceará).
Defesa Civil alerta para riscos na CE-243: saiba como receber outros avisos no celular
Para receber alertas da Defesa Civil em dispositivos móveis, o usuário pode enviar mensagem ao número 40199, adicionando o CEP da área de interesse. Outra opção está no WhatsApp: 61 2034-4611.
A solicitação prevê o recebimento de avisos gratuitos em caso de desastres e eventos adversos, apresentando recomendações ao público e ações emergenciais em situação de risco.
Em Uruburetama, por exemplo, a recomendação é incluir o CEP do município (62.650-000).