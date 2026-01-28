Defesa Civil alerta para risco de desmoronamento na CE-243

Defesa Civil de Uruburetama alertou os condutores que trafegam pela CE-243 sobre o risco de desmoronamento / Crédito: Reprodução/ [email protected]

A Defesa Civil de Uruburetama alertou os condutores de veículos que trafegam pela CE-243 sobre o risco de desmoronamento durante o período chuvoso. O aviso, compartilhado nas redes sociais na terça-feira, 27, aponta o trecho que liga o município de Uruburetama ao Distrito de Santa Luzia e à cidade vizinha de Itapajé. A atenção às sinalizações que indicam as áreas com risco também foi um ponto reforçado. A advertência inclui trechos que apresentam, durante as chuvas intensas, possibilidade de deslizamento de terra, com árvores, encostas e rolamentos de blocos de rocha.

“No período noturno, redobre a atenção e diminua a velocidade, principalmente nas curvas e se estiver chovendo”, afirma publicação da Defesa Civil.