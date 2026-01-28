Fortaleza e outras 116 cidades têm aviso de chuvas intensas até esta quinta-feira, 29A previsão abrange municípios principalmente do Norte e do Litoral do Ceará. Outros cinco estados também devem receber chuvas intensas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso sobre a possibilidade de chuvas intensas em 117 cidades do Ceará, incluindo Fortaleza. O aviso, classificado em grau de severidade como “perigo”, tem validade até as 10 horas desta quinta-feira, 29.
Conforme o órgão, as chuvas podem atingir 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Além disso, ventos de 60 a 100 quilômetros são previstos.
A previsão abrange municípios principalmente do Norte e do Litoral do Ceará. Além do Estado, o aviso engloba os estados Amapá, Pará, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte.
Nos últimos dois dias, o Ceará teve as primeiras chuvas expressivas de 2026. Em Itapipoca, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou 264,8 mm - a quinta maior chuva da história do Estado.
Veja as cidades do Ceará incluídas no aviso de chuvas intensas do Imnet
- Acarape
- Acaraú
- Alcântaras
- Alto Santo
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Aratuba
- Banabuiú
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Carnaubal
- Cascavel
- Catunda
- Caucaia
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Croatá
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Ipu
- Ipueiras
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaruana
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Russas
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- Pindoretama
- Pires Ferreira
- Poranga
- Quixadá
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Sá
- Sobral
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Viçosa do Ceará