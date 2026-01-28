Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza e outras 116 cidades têm aviso de chuvas intensas até esta quinta-feira, 29

A previsão abrange municípios principalmente do Norte e do Litoral do Ceará. Outros cinco estados também devem receber chuvas intensas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso sobre a possibilidade de chuvas intensas em 117 cidades do Ceará, incluindo Fortaleza. O aviso, classificado em grau de severidade como “perigo”, tem validade até as 10 horas desta quinta-feira, 29.

Conforme o órgão, as chuvas podem atingir 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Além disso, ventos de 60 a 100 quilômetros são previstos.

A previsão abrange municípios principalmente do Norte e do Litoral do Ceará. Além do Estado, o aviso engloba os estados Amapá, Pará, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte.

Nos últimos dois dias, o Ceará teve as primeiras chuvas expressivas de 2026. Em Itapipoca, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou 264,8 mm - a quinta maior chuva da história do Estado.

Veja as cidades do Ceará incluídas no aviso de chuvas intensas do Imnet

  1. Acarape
  2. Acaraú
  3. Alcântaras
  4. Alto Santo
  5. Amontada
  6. Apuiarés
  7. Aquiraz
  8. Aracati
  9. Aracoiaba
  10. Ararendá
  11. Aratuba
  12. Banabuiú
  13. Barreira
  14. Barroquinha
  15. Baturité
  16. Beberibe
  17. Bela Cruz
  18. Boa Viagem
  19. Camocim
  20. Canindé
  21. Capistrano
  22. Caridade
  23. Cariré
  24. Carnaubal
  25. Cascavel
  26. Catunda
  27. Caucaia
  28. Chaval
  29. Choró
  30. Chorozinho
  31. Coreaú
  32. Croatá
  33. Eusébio
  34. Forquilha
  35. Fortaleza
  36. Fortim
  37. Frecheirinha
  38. General Sampaio
  39. Graça
  40. Granja
  41. Groaíras
  42. Guaiúba
  43. Guaraciaba do Norte
  44. Guaramiranga
  45. Hidrolândia
  46. Horizonte
  47. Ibaretama
  48. Ibiapina
  49. Ibicuitinga
  50. Icapuí
  51. Ipu
  52. Ipueiras
  53. Irauçuba
  54. Itaiçaba
  55. Itaitinga
  56. Itapajé
  57. Itapipoca
  58. Itapiúna
  59. Itarema
  60. Itatira
  61. Jaguaruana
  62. Limoeiro do Norte
  63. Madalena
  64. Maracanaú
  65. Maranguape
  66. Marco
  67. Martinópole
  68. Massapê
  69. Meruoca
  70. Miraíma
  71. Monsenhor Tabosa
  72. Morada Nova
  73. Moraújo
  74. Morrinhos
  75. Mucambo
  76. Mulungu
  77. Nova Russas
  78. Ocara
  79. Pacajus
  80. Pacatuba
  81. Pacoti
  82. Pacujá
  83. Palhano
  84. Palmácia
  85. Paracuru
  86. Paraipaba
  87. Paramoti
  88. Pentecoste
  89. Pindoretama
  90. Pires Ferreira
  91. Poranga
  92. Quixadá
  93. Quixeramobim
  94. Quixeré
  95. Redenção
  96. Reriutaba
  97. Russas
  98. Santana do Acaraú
  99. Santa Quitéria
  100. São Benedito
  101. São Gonçalo do Amarante
  102. São João do Jaguaribe
  103. São Luís do Curu
  104. Senador Sá
  105. Sobral
  106. Tabuleiro do Norte
  107. Tamboril
  108. Tejuçuoca
  109. Tianguá
  110. Trairi
  111. Tururu
  112. Ubajara
  113. Umirim
  114. Uruburetama
  115. Uruoca
  116. Varjota
  117. Viçosa do Ceará

