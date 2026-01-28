Fortaleza e outras 116 cidades têm aviso de chuvas intensas

A previsão abrange municípios principalmente do Norte e do Litoral do Ceará. Outros cinco estados também devem receber chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso sobre a possibilidade de chuvas intensas em 117 cidades do Ceará, incluindo Fortaleza. O aviso, classificado em grau de severidade como “perigo”, tem validade até as 10 horas desta quinta-feira, 29.

Conforme o órgão, as chuvas podem atingir 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Além disso, ventos de 60 a 100 quilômetros são previstos.