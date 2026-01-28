Vítima de afogamento festejou formatura dois dias antes e sonhava ser jogador de futebol

FORTALEZA, CE, BR 26.01.27 Adolescente de 15 anos morre afogado após ser arrastado por enxurrada no rio Maranguapinho no bairro Granja Lisboa (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

A tragédia que vitimou Rômulo Cardoso, de 15 anos, interrompeu os sonhos de um jovem promissor e querido na comunidade São Francisco, na Granja Lisboa, em Fortaleza. O adolescente, encontrado morto no rio Maranguapinho nesta terça-feira, 27, era um apaixonado por futebol e tinha planos de seguir carreira no esporte. "A família está tentando entender o motivo de ele ter ido tomar banho no canal, pois ele gostava mesmo era de bola. Participava de várias escolinhas e projetos e estava tentando viajar para fazer testes", descreve Monalisa Katia, amiga da família e liderança comunitária.

O luto contrasta com a alegria vivida pela família há poucos dias. Na última segunda-feira, 26, véspera do acidente, Rômulo celebrou a formatura do 9º ano ao lado dos pais e das duas irmãs. O jovem, descrito como muito apegado à família, estudava no Ensino Médio na Escola Conceição Mourão, na Granja Portugal.

Colegas da escolinha de futebol onde Rômulo treinava organizaram uma homenagem durante o velório. Um "paredão" de som foi posicionado próximo ao local para tocar as músicas preferidas do garoto, uma forma de despedida organizada pelos amigos. O sepultamento, que estava previsto para esta quarta-feira, 28, foi adiado para a quinta-feira, 29, no Cemitério Jardim do Éden, na Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Nas redes sociais, a Academia Brasil de Futebol de Base lamentou a morte precoce. O professor Fábio Tim destacou o talento e a dedicação do aluno. "A gente sente muito, foi uma perda repentina, uma tragédia que a gente não esperava. Foi um atleta que entregou bastante no projeto e um jovem cheio de talento. Pedimos que Deus possa confortar a família", afirmou.

