Sete romeiros da mesma família são vítimas de acidente em Brejo Santo

Acidente na BR-116, nesta quarta-feira, 28, envolveu quatro veículos e deixou oito pessoas feridas. O motorista do caminhão teve lesões graves
Um acidente de trânsito no km 795, da BR-116, em Brejo Santo, envolvendo quatro veículos — um ônibus, duas carretas e um caminhão — deixou sete feridos, romeiros da mesma família, além do motorista, que teve lesões graves. Sinistro ocorreu na manhã desta quarta-feira, 28.

Ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme informado pela PRF, havia sinalização de "Pare/Siga" no trecho, executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para concluir reparos na via.

Mesmo assim, o condutor de uma das carretas, colidiu na traseira do veículo à sua frente, provocando um engavetamento entre os veículos.

Ainda segundo a Polícia, situação foi causada por falta de atenção.

Ônibus seguia de Alagoas a Juazeiro do Norte

O motorista do ônibus, de 26 anos, ficou gravemente ferido. O coletivo transportava romeiros do estado de Alagoas para Juazeiro do Norte, na região do Cariri.

Condutor ficou preso às ferragens e foi retirado, com auxílio da população, e socorrido pela própria equipe da PRF.

Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Brejo Santo apresentando lesão nas pernas.

 

Os sete passageiros também foram levados à mesma unidade de saúde. 

Demais condutores e passageiros envolvidos não apresentaram lesões aparentes.

"A PRF realizou o atendimento da ocorrência, adotou as medidas necessárias para garantir a segurança viária e orientou o fluxo de veículos no local", sinalizou.

As informações ainda são preliminares e as circunstâncias do sinistro serão analisadas por meio do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST).

