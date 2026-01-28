Romeiros da mesma família são vítimas de acidente em Brejo Santo

Acidente na BR-116, envolvendo quatro veículos, deixou motorista do ônibus gravemente ferido / Crédito: Reprodução/ Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Um acidente de trânsito no km 795, da BR-116, em Brejo Santo, envolvendo quatro veículos — um ônibus, duas carretas e um caminhão — deixou sete feridos, romeiros da mesma família, além do motorista, que teve lesões graves. Sinistro ocorreu na manhã desta quarta-feira, 28. LEIA MAIS | Conheça as regras de circulação no calçadão da avenida Beira-Mar



Ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme informado pela PRF, havia sinalização de "Pare/Siga" no trecho, executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para concluir reparos na via. Mesmo assim, o condutor de uma das carretas, colidiu na traseira do veículo à sua frente, provocando um engavetamento entre os veículos. Ainda segundo a Polícia, situação foi causada por falta de atenção.

Ônibus seguia de Alagoas a Juazeiro do Norte O motorista do ônibus, de 26 anos, ficou gravemente ferido. O coletivo transportava romeiros do estado de Alagoas para Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Condutor ficou preso às ferragens e foi retirado, com auxílio da população, e socorrido pela própria equipe da PRF. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Brejo Santo apresentando lesão nas pernas.