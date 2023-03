Croatá: polícia ambiental resgata filhote de onça-parda

Uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), resgatou um filhote de onça-parda. O caso aconteceu nessa quarta-feira, 29, em Croatá, na Serra da Ibiapaba.

A corporação foi acionada ainda pela manhã, por um homem que afirmou ter encontrado o filhote dentro de sua casa. Os policiais, então, foram ao local para averiguar o caso.

Ao chegar na casa, eles acharam o animal em um quarto. O filhote não apresentou resistência, e o resgate ocorreu sem dificuldades.

Também conhecida como puma ou suçuarana, a onça-parda é encontrada por todo o continente americano e pode chegar a mais de um metro e meio de comprimento, sem a cauda. O filhote, no entanto, tinha aproximadamente o tamanho de um gato doméstico adulto.

Após o resgate, o animal foi encaminhado ao zoológico do Santuário de São Francisco de Assis. O BPMA não deu previsão para que o filhote seja devolvido à natureza.

