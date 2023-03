Chuvas no Ceará: quase 3 mil desabrigados, 25 feridos e quatro mortos; Funceme avisa sobre Sul do Estado

As chuvas das últimas semanas no Ceará deixou 2.945 pessoas desabrigados, 25 feridos, quatro mortos e uma pessoa desaparecida. De acordo com boletim emitido pelo Governo do Estado na tarde desta quarta-feira, 29, 15 cidades estão em situação de emergência e uma, Milhã, decretou estado de calamidade pública. No Sul do Estado, as chuvas devem variar de moderada a forte na noite desta quarta-feira, 29

Pelo menos nove rodovias estaduais foram atingidas, com sete ainda registrando algum tipo de interrupção. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), chuvas deverão continuar, pelo menos, até sexta-feira, 31.

A nota também afirma que a Secretaria de Proteção Social distribuiu 760 cestas básicas, 1.582 quilos de alimentos in natura e 404 colchões a oito cidades (Aratuba, Uruburetama, Itapipoca, Pacatuba, Umirim, Milhã, Senador Pompeu e Itapajé).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os municípios atingidos também estão recebendo orientação da pasta no tocante a protocolos de atendimento e casos de alagamento. A equipe psicossocial também está fornecendo ajuda para que protocolos de ação possam ser desenvolvidos.

Previsão do tempo

De acordo com a Funceme, todas as macrorregiões cearenses podem receber chuvas na noite desta quarta-feira. Os maiores acumulados devem ser observados no noroeste do estado. A intensidade das pancadas podem variar durante a madrugada. As chuvas devem diminuir na sexta-feira, aponta a Funceme.







Tags