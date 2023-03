Bombeiros encontram corpo de motorista de Piquet Carneiro que desapareceu durante enchente

O homem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará nesta quarta-feira, 29 de março

O corpo do motorista da Prefeitura de Piquet Carneiro que desapareceu durante enchente foi encontrado na tarde desta quarta-feira, 29, na região de Senador Pompeu. O Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE) estava realizando buscas desde a última segunda-feira, 27, após o carro onde ele estava ser arrastado por inundação decorrente das chuvas.

O homem desapareceu na madrugada desta segunda-feira, 27, enquanto dirigia em direção a Fortaleza para levar uma funcionária a uma reunião na Capital. A mulher que estava no carro conseguiu sair do veículo e agarrou-se a uma árvore.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela população, que encontrou o corpo em um local de difícil acesso e sem sinal para comunicação. A identidade do homem foi confirmada pela Prefeitura de Piquet Carneiro.



O corpo foi conduzido do local à cidade por uma areronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e colocado à disposição da Pefoce. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as circunstâncias da morte só poderão ser confirmadas após laudo pericial.