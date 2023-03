Secretário de Recursos Hídricos do Ceará destaca boas chuvas no Sertão Central

O titular da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRH), Marcos Robério Monteiro, revelou, em entrevista com o jornalista Eliomar de Lima, na rádio O POVO CBN, estar alegre com as condições climáticas do mês de março no Estado. Um dos desafios de sua gestão deverá ser a infraestrutura dos açudes cearenses.

Poucos antes de ser empossado na gestão do governador Elmano de Freitas (PT), Robério afirma que a maior preocupação era com o Sertão Central, devido à constante insuficiência de chuvas na região. Outro tema trazido por ele é sobre os bons acumulados de água nos reservatórios hídricos.

“É claro que, para a gente, é uma felicidade. Onde a gente tinha uma preocupação muito forte, que era no Sertão Central, está chovendo. Acho que o Ceará está de parabéns. A questão hídrica também. Eu, assumindo a Secretaria de Recursos Hídricos, sei que têm problemas também. A questão da infraestrutura dos açudes... mas as notícias são muito boas”, comemora Monteiro.

A Companhia dos Recursos Hídricos (Cogerh) ressaltou que a reserva hídrica do Ceará está em 38,3%. A última vez em que esteve além deste patamar — na mesma data — foi em 2013, quando chegou a 40,7%.

Conforme os dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas do mês de março de 2023 no Ceará estão acima da normalidade para o período. Até o dia 29 do respectivo mês, o acumulado é de 278,7 milímetros, o que representa um desvio positivo de 37,8%. “O resultado, ainda que preliminar, é o melhor desde o ano de 2008, quando o Estado apresentou, em março daquele ano, 332,8 mm (63,6%)”, destaca a Funceme.

