Nove trechos de rodovias no Ceará estão interditados após chuvas

Como resultado das chuvas que atingiram o Ceará nas últimas semanas, nove trechos de rodovias estaduais estão completamente ou parcialmente interditados, aponta o Governo do Estado.

O trecho da CE-116 que liga Senador Pompeu a Piquet Carneiro está completamente interditado. Com a diminuição observada do volume de água, equipes estão realizando trabalhos de mitigação de prejuízos nas estruturas. A via, aponta o governo, está sinalizada.

Ainda no Sertão Central, o setor da CE-371 que faz ligação entre Dep. Irapuan Pinheiro e Milhã tem trechos com sinais de erosão, mas o tráfego está liberado.

Na Região Metropolitana de Fortaleza, a CE-025, localizada em Aquiraz, está com tráfego liberado nos dois sentidos. Desde segunda-feira, 27, equipes da Superintendência de Obras Públicas (SOP) trabalham para recuperar trechos atingidos pelas enxurradas.

No Litoral Oeste, uma barragem ocasionou o rompimento de um setor da CE-240, nas proximidades da cidade de Miraíma. A SOP aconselha os condutores de veículos que trafegam na região a optarem por rotas alternativas.

Já no trecho da CE-311 que liga Viçosa do Ceará a Santa Terezinha, há risco de deslizamento de barreiras. Não é recomendada qualquer movimentação no setor.

Na Região Sul do Ceará, seis cidades sofrem com intervenções nas rodovias. O trecho da CE-384, que liga Mauriti ao estado de Pernambuco, está completamente bloqueado. O setor CE-153, que liga Porteiras a Jardim Mirim, também está totalmente interditado.

Trechos de erosão podem ser avistados na CE-166, entre Santana do Cariri e Nova Olinda. As áreas afetadas estão sendo recuperadas. Na CE-060, no trecho que liga Caririaçu a Juazeiro do Norte, a via foi liberada na tarde desta quarta-feira, 29.



