Região Sul do Ceará tem risco alto de chuvas intensas

A região Sul do Ceará está com alerta de alto risco de chuvas intensas. O aviso meteorológico emitido nesta quarta-feira, 29, tem validade até quinta-feira, 30. Para a região do sul da Jaguaribana e no Cariri, a previsão é de chuvas de intensidades variando entre fraca e moderada. As chuvas para esta quarta-feira, 29 devem prevalecer até a madrugada e início da manhã de quinta-feira, 30, com intensidade variando entre moderada e forte nesta região.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a atenção é entre a noite de hoje e madrugada de amanhã. Em geral, todas as macrorregiões estão com previsão de chuvas, com acumulados esperados para o noroeste do Estado, principalmente no período da tarde e início da noite.

Para esta sexta-feira, 31, o esperado é que os acumulados de chuva diminuam, mas todas as macrorregiões devem apresentar chuvas passageiras com intensidade fraca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Chuvas no Ceará: quase 3 mil desabrigados, 25 feridos e quatro mortos; Funceme avisa sobre Sul do Estado

Chuvas: Lavras da mangabeira decreta estado de emergência e suspende aulas

Após chuvas da madrugada, Fortaleza registra inundações e riscos de desabamento

Tags