Alunos de escola no Crato são liberados das aulas após confusão e faca encontrada em lixeira

Não houve ataque ou feridos. A Secretaria da Educação e as forças policiais estão no local apurando o ocorrido. Uma faca de cozinha foi encontrada em uma lixeira no entorno da instituição de ensino

A informação de uma pessoa que supostamente estaria com uma arma branca, no Liceu do Crato, causou medo entre pais, alunos e professores da instituição de ensino nesta quarta-feira, 29. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para verificar a ocorrência. Não houve ataque ou feridos, e os estudantes foram liberados das aulas.

A Secretaria da Educação (Seduc), por meio de nota, informou que a ocorrência está em apuração com o apoio da PM e que uma faca de cozinha foi encontrada em uma lixeira no entorno da escola.

Conforme o órgão, os pais dos estudantes foram à escola para pedir a liberação dos filhos das aulas. "Os órgãos de segurança foram acionados conforme o procedimento. A Seduc segue acompanhando o caso", aponta.

Imagens do lado de fora da escola mostram movimentação policial e alunos do lado de fora. Algumas pessoas passaram mal. Um vídeo afirma que a confusão começou após ser espalhada a informação de que havia uma pessoa armada na escola.

Em um áudio divulgado nas redes sociais, um suposto funcionário da escola caracterizou o caso como "uma história de profunda irresponsabilidade". Ele relata que surgiram vários boatos afirmando que alunos tinham sido baleados, e isso fez com que os pais fossem até à instituição nervosos em busca dos filhos.

