Crato: adolescente é suspeita de matar bebê de sete meses

Crato: adolescente é suspeita de matar bebê de sete mesesAdolescente de 17 anos foi apreendida acusada de matar bebê, no Crato, nessa quarta-feira, 12. Vídeo mostra mulher desesperada carregando criança pela rua
Uma adolescente de 17 anos foi apreendida suspeita de matar um bebê de sete meses no município do Crato, região do Cariri cearense, nessa quarta-feira, 12.
Momento capturado por câmeras de seguranças mostra uma mulher carregando criança na rua por volta das 15h30min. "Meu Deus! Meu filho vai morrer", reagiu.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a apreensão foi realizada por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE).
A jovem foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil do Crato, onde foi lavrado um ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso.
Não há ainda informação sobre a relação entre os envolvidos.
A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e realizou os primeiros levantamentos que irão orientar as investigações policiais.
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) aguarda o laudo da Pefoce para confirmar a causa da morte da criança.
Veja vídeo
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia Regional de Crato: (88) 2113-0540
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br