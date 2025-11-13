Crato: adolescente é suspeita de matar bebê de sete meses

Adolescente de 17 anos foi apreendida acusada de matar bebê, no Crato, nessa quarta-feira, 12. Vídeo mostra mulher desesperada carregando criança pela rua

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida suspeita de matar um bebê de sete meses no município do Crato , região do Cariri cearense, nessa quarta-feira, 12.

Momento capturado por câmeras de seguranças mostra uma mulher carregando criança na rua por volta das 15h30min. "Meu Deus! Meu filho vai morrer", reagiu.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a apreensão foi realizada por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A jovem foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil do Crato, onde foi lavrado um ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso.

Não há ainda informação sobre a relação entre os envolvidos.