Ônibus pega fogo na CE-292, no Crato; rodovia fica bloqueada

Um ônibus que seguia de Juazeiro do Norte para Juazeiro na Bahia pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 3, na CE-292, no município do Crato, região do Cariri cearense. Não houve registro de feridos.
Conforme apuração da CBN Cariri, o incidente ocorreu por volta das 6h40min nas proximidades do Sítio Guaribas na subida da Serra do Araripe.
De acordo com informações preliminares, o motorista percebeu o início das chamas e conseguiu parar o veículo a tempo, permitindo que todos os passageiros saíssem em segurança.
O fogo consumiu completamente o ônibus e se espalhou pela vegetação às margens da rodovia.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas e conseguiram controlar as chamas por volta das 7 horas.
A rodovia ficou bloqueada nos dois sentidos, causando um longo congestionamento. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) atuam no local para orientar o tráfego. Até às 8h30min, o veículo ainda não havia sido removido.
As causas do incêndio estão sendo investigadas.
O POVO aguarda nota da empresa Aviação Pernambucana, responsável pelo ônibus, e do Corpo de Bombeiros sobre o caso.
(Colaborou Yago Pontes/ CBN Cariri).
