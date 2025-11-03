Ônibus pega fogo na CE-292, no Crato; rodovia fica bloqueada

Um ônibus que seguia de Juazeiro do Norte para Juazeiro na Bahia pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 3, na CE-292, no município do Crato. Não houve registro de feridos

Um ônibus que seguia de Juazeiro do Norte para Juazeiro na Bahia pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 3, na CE-292, no município do Crato , região do Cariri cearense. Não houve registro de feridos.

Conforme apuração da CBN Cariri, o incidente ocorreu por volta das 6h40min nas proximidades do Sítio Guaribas na subida da Serra do Araripe.

De acordo com informações preliminares, o motorista percebeu o início das chamas e conseguiu parar o veículo a tempo, permitindo que todos os passageiros saíssem em segurança.

O fogo consumiu completamente o ônibus e se espalhou pela vegetação às margens da rodovia.