Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ônibus pega fogo na CE-292, no Crato; rodovia fica bloqueada

Ônibus pega fogo na CE-292, no Crato; rodovia fica bloqueada

Um ônibus que seguia de Juazeiro do Norte para Juazeiro na Bahia pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 3, na CE-292, no município do Crato. Não houve registro de feridos
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um ônibus que seguia de Juazeiro do Norte para Juazeiro na Bahia pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 3, na CE-292, no município do Crato, região do Cariri cearense. Não houve registro de feridos.

Raros tons de verde: o que resta das áreas ambientais de Fortaleza; VEJA

Conforme apuração da CBN Cariri, o incidente ocorreu por volta das 6h40min nas proximidades do Sítio Guaribas na subida da Serra do Araripe.

De acordo com informações preliminares, o motorista percebeu o início das chamas e conseguiu parar o veículo a tempo, permitindo que todos os passageiros saíssem em segurança.

Leia mais

O fogo consumiu completamente o ônibus e se espalhou pela vegetação às margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas e conseguiram controlar as chamas por volta das 7 horas.

A rodovia ficou bloqueada nos dois sentidos, causando um longo congestionamento. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) atuam no local para orientar o tráfego. Até às 8h30min, o veículo ainda não havia sido removido.

As causas do incêndio estão sendo investigadas.

O POVO aguarda nota da empresa Aviação Pernambucana, responsável pelo ônibus, e do Corpo de Bombeiros sobre o caso.

Veja vídeos

 

 

 

(Colaborou Yago Pontes/ CBN Cariri).

Mais informações em breve

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cariri

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar