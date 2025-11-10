Maior estátua de Nossa Senhora de Fátima no mundo será inaugurada quinta-feira, no Crato

Maior estátua de Nossa Senhora de Fátima no mundo será inaugurada quinta-feira, no CratoA estátua, que tem 54 metros de altura, se torna um novo marco religioso e turístico da região do Cariri.
O maior monumento do mundo dedicado a Nossa Senhora de Fátima será inaugurado na próxima quinta-feira, 13, no município do Crato. A estátua, que tem 54 metros de altura, se torna um novo marco religioso e turístico da região do Cariri.
A escultura é assinada pelo artista Ranilson Viana, que compartilhou nas redes sociais imagens do processo de construção e relatos sobre a experiência de trabalhar na obra. “Há obras que não se constroem apenas com mãos… constroem-se com fé. Desde os primeiros cortes, das estruturas ganhando forma, até o último toque da pintura – cada etapa dessa obra foi um testemunho vivo da graça de Deus”, escreveu o escultor em publicação no Instagram.
Ranilson destacou ainda o simbolismo da escultura e o caráter espiritual do projeto. “Erguer a maior Nossa Senhora de Fátima do mundo não é apenas um marco técnico. É um chamado. É a certeza de que quando a missão nasce de Deus, Ele mesmo sustenta, ilumina e conduz”, afirmou.
Leia mais
O artista também agradeceu aos profissionais envolvidos na execução do monumento, incluindo o filmmaker Thiago Jordan, responsável por registrar em vídeo as etapas da construção.
“Hoje, ao olhar para ela erguida, sinto que não estamos apenas concluindo uma obra — estamos entregando um presente para o Crato, para o Brasil e para o mundo”, disse Ranilson.
O novo monumento amplia o roteiro de turismo religioso no Cariri, região que já abriga importantes destinos de fé, como o Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte.