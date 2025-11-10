Maior estátua de Nossa Senhora de Fátima no mundo será inaugurada quinta-feira, no Crato

A escultura é assinada pelo artista Ranilson Viana / Crédito: Divulgação / Redes Sociais

O maior monumento do mundo dedicado a Nossa Senhora de Fátima será inaugurado na próxima quinta-feira, 13, no município do Crato. A estátua, que tem 54 metros de altura, se torna um novo marco religioso e turístico da região do Cariri. A escultura é assinada pelo artista Ranilson Viana, que compartilhou nas redes sociais imagens do processo de construção e relatos sobre a experiência de trabalhar na obra. “Há obras que não se constroem apenas com mãos… constroem-se com fé. Desde os primeiros cortes, das estruturas ganhando forma, até o último toque da pintura – cada etapa dessa obra foi um testemunho vivo da graça de Deus”, escreveu o escultor em publicação no Instagram.