Explosões em casas de fogos deixam três feridos em Juazeiro do Norte

A primeira explosão aconteceu por volta das 17h30min de quarta-feira, 12, em uma residência localizada na Rua Santa Maria Margarida Alacoque, onde funcionava uma fábrica clandestina de fogos de artifício. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), havia pólvora estocada no local, o que potencializou o impacto da explosão e comprometeu a estrutura do imóvel.

Em menos de 12 horas, duas casas de fogos de artifício clandestinas explodiram no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, no Cariri. As ocorrências, registradas entre a tarde de quarta-feira, 12, e a madrugada desta quinta-feira, 13, deixaram uma criança e dois adultos feridos e provocaram medo entre os moradores da região.

As vítimas, um homem, uma mulher e uma criança, sofreram queimaduras e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher foi resgatada inconsciente, com ferimentos nas mãos e na cabeça; o homem apresentava queimaduras no rosto, nas pernas e nas mãos; e a criança teve queimaduras pelo corpo.

Algumas horas depois, por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira, 13, uma nova explosão foi registrada, também no bairro Frei Damião, a aproximadamente dois quilômetros do primeiro local. O incidente ocorreu em outra casa que funcionava como ponto de fabricação e armazenamento de fogos de artifício, na Rua Construtor Raimundo José Diniz. O imóvel ficou completamente destruído.

O estrondo foi ouvido em diversos bairros de Juazeiro do Norte e até no município vizinho do Crato. Moradores relataram momentos de correria e até tremores no chão. O incêndio que se seguiu à explosão foi rapidamente controlado pelos bombeiros.

Equipes da Polícia Militar, da Perícia Forense e do Corpo de Bombeiros atuaram nas duas ocorrências. As causas das explosões estão sendo investigadas.