Explosões em casas de fogos deixam três feridos em Juazeiro do Norte

Explosões em casas de fogos deixam três feridos em Juazeiro do NorteOs estrondos foram ouvidos em diversos bairros de Juazeiro e até no município vizinho do Crato
Em menos de 12 horas, duas casas de fogos de artifício clandestinas explodiram no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, no Cariri. As ocorrências, registradas entre a tarde de quarta-feira, 12, e a madrugada desta quinta-feira, 13, deixaram uma criança e dois adultos feridos e provocaram medo entre os moradores da região.
A primeira explosão aconteceu por volta das 17h30min de quarta-feira, 12, em uma residência localizada na Rua Santa Maria Margarida Alacoque, onde funcionava uma fábrica clandestina de fogos de artifício. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), havia pólvora estocada no local, o que potencializou o impacto da explosão e comprometeu a estrutura do imóvel.
As vítimas, um homem, uma mulher e uma criança, sofreram queimaduras e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher foi resgatada inconsciente, com ferimentos nas mãos e na cabeça; o homem apresentava queimaduras no rosto, nas pernas e nas mãos; e a criança teve queimaduras pelo corpo.
Algumas horas depois, por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira, 13, uma nova explosão foi registrada, também no bairro Frei Damião, a aproximadamente dois quilômetros do primeiro local. O incidente ocorreu em outra casa que funcionava como ponto de fabricação e armazenamento de fogos de artifício, na Rua Construtor Raimundo José Diniz. O imóvel ficou completamente destruído.
O estrondo foi ouvido em diversos bairros de Juazeiro do Norte e até no município vizinho do Crato. Moradores relataram momentos de correria e até tremores no chão. O incêndio que se seguiu à explosão foi rapidamente controlado pelos bombeiros.
Equipes da Polícia Militar, da Perícia Forense e do Corpo de Bombeiros atuaram nas duas ocorrências. As causas das explosões estão sendo investigadas.