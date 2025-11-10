Conselheira tutelar tem mandato cassado após chamar filho do ex-marido de "macaco"

Foto de apoio iustrativo: Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou cassação do mandato de uma conselheira tutelar do município do Crato, sob denúncia de injúria racial / Crédito: Alex Costa/ AscomTJCE

Conselheira tutelar não preenche mais o requisito de idoneidade, segundo o MP Vanessa Lima Santos está afastada do cargo desde essa sexta-feira, 7 Crédito: Reprodução/ redes sociais Para o Ministério Público, o episódio demonstra que ela não preenche o requisito de idoneidade moral exigido para o exercício da função pública. "O cargo de conselheiro tutelar exige dos ocupantes comportamento ilibado, probo e equilibrado, pois as funções desses profissionais estão relacionadas, diretamente, com a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade", informou o Órgão.