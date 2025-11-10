Conselheira tutelar tem mandato cassado após chamar filho do ex-marido de "macaco"Agente pública teria chamado o filho do ex-marido de "macaco" por mensagens, em 2017. Ela já está afastada do cargo
O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou a cassação do mandato de uma conselheira tutelar eleita em 2023 no município do Crato, na região do Cariri, sob denúncia de injúria racial.
A decisão, proferida em 27 de outubro deste ano, atendeu a uma Ação Civil Pública (ACP) movida pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) em dezembro de 2023.
De acordo com o MP, agente pública teria chamado o filho do ex-marido de "macaco" por mensagens, em 2017.
A suspeita foi identificada como Vanessa Lima Santos.
Conselheira tutelar não preenche mais o requisito de idoneidade, segundo o MP
Para o Ministério Público, o episódio demonstra que ela não preenche o requisito de idoneidade moral exigido para o exercício da função pública.
"O cargo de conselheiro tutelar exige dos ocupantes comportamento ilibado, probo e equilibrado, pois as funções desses profissionais estão relacionadas, diretamente, com a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade", informou o Órgão.
Até o momento, não houve condenação criminal.
Posse da conselheira substituta, Rosana Cristina de Souza e Silva Bezerra, está marcada para esta terça-feira, às 8 horas, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Smasc).
Exoneração e nova nomeação devem ser publicadas ainda nesta segunda-feira, 10, no Diário Oficial do Município (DOM).
Vanessa se apresenta nas redes sociais como especialista em direito das famílias e da mulher.
O POVO não conseguiu contato com a defesa.