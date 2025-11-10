Cariri: suplente de vereador do PT é assassinado a tiros em Potengi

O agricultor e suplente de vereador José Fabrício Pereira da Silva (PT), de 40 anos, conhecido como “Fabrício de Ariston”, foi assassinado a tiros na noite do último sábado, 8, na Vila Campos, em Potengi, na região do Cariri.

De acordo com informações, o crime ocorreu por volta das 18h30min. A vítima, que residia na Vila Padre Cícero, foi surpreendida por disparos de arma de fogo e morreu no local. José Fabrício havia disputado as eleições municipais de 2024, quando obteve 77 votos e se tornou suplente de vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT).