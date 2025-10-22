Membros de facção são presos suspeitos de expulsar moradores de residências no Jangurussu

Prisões aconteceram nessa terça-feira, 21, por policiais da 20º Delegacia da Polícia Civil. Com os suspeitos, foram apreendidos entorpecente, dinheiro em espécie e celulares

Três integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) foram presos em flagrante suspeitos de expulsar moradores de residências no bairro Jangurussu, em Fortaleza. As capturas aconteceram nessa terça-feira, 21, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Os suspeitos foram localizados dentro de um imóvel, onde também foi apreendido uma quantidade de cocaína já embalada para venda, dinheiro em espécie, celulares, caderno com anotações, além de vários apetrechos para a venda de drogas. O balanço, no entanto, não foi divulgado pela corporação.