Membros de facção são presos suspeitos de expulsar moradores de residências no Jangurussu

Três integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) foram presos em flagrante suspeitos de expulsar moradores de residências no bairro Jangurussu, em Fortaleza. As capturas aconteceram nessa terça-feira, 21, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).
Os suspeitos foram localizados dentro de um imóvel, onde também foi apreendido uma quantidade de cocaína já embalada para venda, dinheiro em espécie, celulares, caderno com anotações, além de vários apetrechos para a venda de drogas. O balanço, no entanto, não foi divulgado pela corporação.
Foram presos um homem, de 22 anos, que já responde por homicídio, outro de 23 anos, que possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e um terceiro homem, de 18 anos.
Diante do flagrante feito por agentes da 20º Delegacia de Polícia Civil, os alvos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia. Na unidade, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e por integrar uma organização criminosa.