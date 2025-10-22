Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Membros de facção são presos suspeitos de expulsar moradores de residências no Jangurussu

Membros de facção são presos suspeitos de expulsar moradores de residências no Jangurussu

Prisões aconteceram nessa terça-feira, 21, por policiais da 20º Delegacia da Polícia Civil. Com os suspeitos, foram apreendidos entorpecente, dinheiro em espécie e celulares
Atualizado às Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Três integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) foram presos em flagrante suspeitos de expulsar moradores de residências no bairro Jangurussu, em Fortaleza. As capturas aconteceram nessa terça-feira, 21, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Os suspeitos foram localizados dentro de um imóvel, onde também foi apreendido uma quantidade de cocaína já embalada para venda, dinheiro em espécie, celulares, caderno com anotações, além de vários apetrechos para a venda de drogas. O balanço, no entanto, não foi divulgado pela corporação.

Leia Mais | Operação mira suspeitos de expulsar moradores de residencial em Fortaleza

Foram presos um homem, de 22 anos, que já responde por homicídio, outro de 23 anos, que possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e um terceiro homem, de 18 anos.

Diante do flagrante feito por agentes da 20º Delegacia de Polícia Civil, os alvos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia. Na unidade, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e por integrar uma organização criminosa.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar