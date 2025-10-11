Sobral: Homem escondia drogas em vassoura e tinha animais ilegais

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sobral: preso dono de bar que escondia drogas em vassoura e portava animais ilegalmente

Ofensiva da Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu homem de 43 anos suspeito de tráfico de drogas e crime ambiental na última quinta-feira, 9
Um proprietário de um bar foi preso na noite de quinta-feira, 9, em Sobral, a 233,78 km de Fortaleza, suspeito de tráfico de drogas e crime ambiental.

Durante a ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foram encontradas porções de drogas escondidas em uma vassoura no estabelecimento.

O suspeito de 43 anos foi capturado no estabelecimento situado no bairro Sinhá Sabóia, após acionamento da equipe do 3º Batalhão Policial Militar (3º BPM), por volta das 19 horas, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará.

Na ação, foram apreendidos porções de maconha, cocaína, crack e dois galos-de-campina engaiolados no local, segundo informações da PMCE.

Drogas são encontradas escondidas em vassoura e fogão

Agentes da PMCE encontraram porções de crack em uma vassoura de plástico, além de cocaína e crack próximas ao fogão, durante uma ação na quinta-feira, 9.

Também foram apreendidas porções de cocaína em uma meia abandonada no local.

Durante a operação, também foram apreendidas uma balança de precisão, uma quantia em dinheiro trocado e dois galos-de-campina em gaiolas suspensas.

Detido está à disposição da Justiça

O suspeito, de 43 anos e dono do bar, foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Sobral, autuado por tráfico de drogas e crime ambiental na unidade.

Atualmente, ele permanece à disposição da Justiça, sob custódia das Forças de Segurança Pública.

 

