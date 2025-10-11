Sobral: Homem escondia drogas em vassoura e tinha animais ilegais

O suspeito, de 43 anos e dono do bar, foi levando à Delegacia de Polícia Civil de Sobral / Crédito: JÚLIO CAESAR

Um proprietário de um bar foi preso na noite de quinta-feira, 9, em Sobral, a 233,78 km de Fortaleza, suspeito de tráfico de drogas e crime ambiental. Durante a ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foram encontradas porções de drogas escondidas em uma vassoura no estabelecimento.

O suspeito de 43 anos foi capturado no estabelecimento situado no bairro Sinhá Sabóia, após acionamento da equipe do 3º Batalhão Policial Militar (3º BPM), por volta das 19 horas, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará. Na ação, foram apreendidos porções de maconha, cocaína, crack e dois galos-de-campina engaiolados no local, segundo informações da PMCE. Drogas são encontradas escondidas em vassoura e fogão Agentes da PMCE encontraram porções de crack em uma vassoura de plástico, além de cocaína e crack próximas ao fogão, durante uma ação na quinta-feira, 9.