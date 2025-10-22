Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Teto da Secretaria da Educação de Chaval desaba com professores dentro do prédio

Há registro de pessoas feridas sendo socorridas por meios próprios após o desabamento do teto da estrutura do prédio
O teto da Secretaria da Educação de Chaval, no Ceará, desabou nesta quarta-feira, 22, com professores dentro do imóvel. 

Em um vídeo enviado ao O POVO, é possível ver pessoas tentando retirar vítimas e uma aglomeração no entorno do imóvel. Nas imagens, pessoas feridas são socorridas por meios próprios e havia muita correria no intuito de retirar as pessoas do local. 

Ainda não há informações sobre número total de feridos ou estado de saúde das vítimas. O POVO solicitou informações ao Corpo de Bombeiros e aguarda resposta. 

O prefeito de Martinópole, James Bel, informou que era um momento de apreensão e tristeza e que estava sendo realizada uma capacitação na Secretária da Educação. 

O gestor informou que deslocou ambulâncias da Parnaíba para ajudar no atendimento às vítimas. "Que Deus conceda pronta recuperação a  todos os envolvidos", relata. 

Rodrigo Silva escreve para o Blog Chaval 24 horas e conversou com O POVO sobre o desabamento. "O acontecido foi por volta das 17 horas e havia uma formação de professores. Até o momento não há relato de mortes, mas muitas pessoas feridas estão sendo encaminhadas para o hospital daqui e gestantes também, muita gente machucada", relata. 

De acordo com Rodrigo, os moradores ajudaram no socorro das vítimas e alguns municípios enviaram ambulâncias do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). "Houve uma força-tarefa pesada. O hospital estava cheio", descreveu. 

