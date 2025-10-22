Teto da Secretaria da Educação de Chaval desaba com professores dentro do prédio

Há registro de pessoas feridas sendo socorridas por meios próprios após o desabamento do teto da estrutura do prédio

Em um vídeo enviado ao O POVO, é possível ver pessoas tentando retirar vítimas e uma aglomeração no entorno do imóvel. Nas imagens, pessoas feridas são socorridas por meios próprios e havia muita correria no intuito de retirar as pessoas do local.

O teto da Secretaria da Educação de Chaval , no Ceará , desabou nesta quarta-feira, 22, com professores dentro do imóvel.

Ainda não há informações sobre número total de feridos ou estado de saúde das vítimas. O POVO solicitou informações ao Corpo de Bombeiros e aguarda resposta.

O prefeito de Martinópole, James Bel, informou que era um momento de apreensão e tristeza e que estava sendo realizada uma capacitação na Secretária da Educação.

O gestor informou que deslocou ambulâncias da Parnaíba para ajudar no atendimento às vítimas. "Que Deus conceda pronta recuperação a todos os envolvidos", relata.

Rodrigo Silva escreve para o Blog Chaval 24 horas e conversou com O POVO sobre o desabamento. "O acontecido foi por volta das 17 horas e havia uma formação de professores. Até o momento não há relato de mortes, mas muitas pessoas feridas estão sendo encaminhadas para o hospital daqui e gestantes também, muita gente machucada", relata.