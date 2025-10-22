Chaval: "A gente escutou o barulho e dois segundos depois desabou", diz testemunha

O teto do imóvel desabou enquanto servidores participavam de uma capacitação na unidade, deixando ocupantes feridos. Até o momento, não há informações oficiais sobre o número exato de lesionados ou o estado de saúde das vítimas.

"Ouvi um forte estalo, aquele barulho de madeira quebrando, e segundos depois tudo desabou", relata Rodrigo Silva, do portal Chaval 24 horas, que estava nas proximidades da Secretaria Municipal de Educação de Chaval , no Ceará, durante o desabamento registrado nesta quarta-feira, 22.

Rodrigo conta que passava em frente ao prédio quando a estrutura cedeu. "Eu tenho duas irmãs que são professoras e fiquei nervoso pela situação. As duas estão bem, elas sofreram apenas arranhões e estão em casa", detalha.

Muitos moradores foram até o local para ajudar nos primeiros socorros, e algumas vítimas foram encaminhadas a unidades de saúde por meios próprios. Em seguida, houve apoio de municípios próximos, que enviaram ambulâncias.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, utilizou as redes sociais para comentar que recebeu com tristeza e preocupação a notícia do acidente e que o Corpo de Bombeiros e o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) atuaram no socorro das vítimas.